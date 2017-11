Planeta acapara las vitrinas

De acuerdo con un reciente estudio hecho por la empresa consultora Nielsen, arroja que el Grupo Editorial Planeta ha podido colocar a siete títulos entre los 10 más vendidos en México en una categoría como lo es la literatura Infantil y Juvenil, así como que más del 46% de los libros que se enlistan en las distintas ramas del top-ten mexicano sean con sello de esta casa editorial, tanto en Ficción como en No ficción.

De acuerdo con la consultora, en la categoría de Ficción, el primer lugar lo ocupa el libro “Origen”, de Dan Brown (Planeta), mientras que el segundo corresponde a “La cabaña”, de Paul Young (Diana) y el séptimo a “Escrito en el agua”, de Paula Hawkins.

Respecto a No ficción, el primer lugar es ocupado por “México bizarro”, de Alejandro Rosas y Julio Patán (Planeta); el tercer sitio corresponde a “Véndele a la mente, no a la gente”, de Jürgen Klaric (Paidós Empresa); el sexto es ocupado por “Y colorín colorado este cuento aún no se ha acabado”, de Odín Dupeyrón (Diana); y en noveno lugar “Patria 1”, de Paco Ignacio Taibo II (Planeta).

El comunicado de la casa editorial que refiere a Nielsen, indica que es la preferida por los lectores de libros infantiles y juveniles, donde siete del Top-10 de libros más vendidos en México pertenecen a esa casa editorial.

“Gravity Falls Diario 3”. Un trabajo de Alex Hirsch que da vida a distintas voces que pueden convertirse “en tus peores pesadillas”. Está en el primer sitio de entre los libros Infantiles y Juveniles. ESPECIAL

El primer sitio le corresponde a “Gravity Falls. Diario 3” (Disney); el tercer sitio a “Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes”, de Elena Favilli y Francesca Cavallo (Planeta); mientras que “Gravity Falls. Dipper y Mabel, la maldición de los piratas” (Disney), se ubica en el sexto; en el séptimo “Coco. La Novela” (Disney); en el octavo “Uno siempre cambia al amor de su vida”, de Amalia Andrade Arango (Planeta); en el noveno “Gravity Falls. Cómic 1” (Disney); y en el décimo “Gravity Falls. Guía de misterio y diversión” (Disney).

TOMA NOTA

Nielsen Holdings es una compañía global de información y medición, provee investigación de mercado, hallazgos e información de lo que la gente ve, escucha y compra. Nielsen está presente en más de 100 países que representan el 90 por ciento de la población mundial.