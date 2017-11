Peter Pan en las manos del ilustrador Juan Gedovius

El ilustrador Juan Gedovius pensó durante muchos años de su trayectoria que nunca ilustraría cuentos clásicos, porque “ya estaban muy vistos”. Sin embargo, conforme el paso del tiempo y después de contar con una obra formada por más de 50 libros, quería realizar algo diferente, ya que “siempre me gusta hacer cosas nuevas, innovar en mis ilustraciones”, comentó en entrevista con este medio.

De esta forma, cuando le ofrecieron ilustrar la historia de “Peter Pan”, de James Matthew Barrie, dijo que sí, aunque esto es algo que hace a menudo, “generalmente yo siempre digo que sí a los tres segundos, y luego, a veces, en mi casa me preguntó ¿por qué dije que sí?, pero ya no importa porque dije que sí y hay que hacerlo”. Este fue el caso del libro que presenta en la Feria Internacional del Libro, “Para volar sin polvo de hadas (Peter Pan)”.

Durante el proceso de ilustración de dicho libro, Gedovius se llevó grandes sorpresas que le impusieron mayores retos, pero esto no le importó, “porque me gustan los retos”; uno de ellos, fue que la clásica historia es bastante diferente a la que él, y la mayoría de personas conocen.

“Es tratar el clásico como lo que es, se les ha olvidado o se le ha ignorado. Es la historia que no conoces, y no es que sea una nueva historia, al contrario, es la original, pero no la conocemos, entonces esto me llamó mucha la atención. Conocemos una versión súper desdibujada, ha sido como una especie de teléfono descompuesto… entonces, el síndrome de Peter Pan, de la negativa a crecer, es lo que menos importa, tiene cosas patológicas mucho más terribles que eso. Es una historia muy oscura finalmente”

Gedovius leyó la historia con ésta y más sorpresas, una que le causó desilusión pero no lo derribó: “Yo quería ilustrar a las sirenas, pero al ir leyendo la historia, me di cuenta que no había sirenas, tienen un papel mínimo, así que busqué la forma de introducirlas porque yo realmente quería ilustrarlas. Al final lo hice y quedó bien, incluso eligieron esa ilustración donde está una sirena de portada, es una de mis ilustraciones favoritas porque dice mucho de cada personaje”.

Así, el lector se podrá dar cuenta que Gedovius no elige sus ilustraciones con base a las escenas más impactantes de la trama, sino a las que le hacen “un guiño, por ejemplo, durante la lectura se da a entender que cada niño perdido tiene un lobo, nunca se dice tal cual ni se profundiza más en el asunto, pero me llamó tanto la atención, que ilustré a Wendy con un lobo”.

La experiencia ilustrando a Peter Pan, y el año anterior “El Principito”, dejaron un buen sabor de boca en Genovius, por lo que ahora está dispuesto e incluso desea ilustrar más clásicos.