Pese a la pandemia, Premio Alfaguara gana lectores

En la pasada edición de la FIL de Guadalajara Patricio Pron (ganador del Premio Alfaguara 2019) se encontró con Jorge Volpi (galardonado en el mismo certamen en 2018). El primer tema tras el saludo fue el inminente fin de la gira por el premio de Pron, quien terminaba agotado casi un año de andar por los países de habla hispana de feria en feria, para charlar sobre “Mañana tendremos otros nombres”, su novela premiada. “Al ganador del premio deberían avisarle uno o dos años antes, para que se ponga en forma y tome vitaminas para aguantar las giras”, bromeaba Patricio. El siguiente ganador fue anunciado en enero de este 2020: el mexicano Guillermo Arriaga (1958).

Por la contingencia sanitaria que paraliza la movilidad a nivel mundial, Guillermo no ha tenido la obligación de hacer el circuito agotador de presentaciones en ferias librescas por España y Latinoamérica, mudando la promoción al espacio virtual. La serie de streamings con entrevistas, lecturas y presentaciones comenzó con una plática sobre el libro el 19 de marzo, cuando la cuarentena comenzaba: la sesión en Twitter tiene ya más de 178 mil reproducciones. Esta circunstancia particular de promocionar el libro desde la web no ha evitado que los lectores se apropien de “Salvar el fuego”, la novela con la que ganó el premio, pues el libro ha ocupado el primer lugar de los libros más vendidos por más de una decena de semanas.

Una doble condición de Arriaga como escritor explican la buena acogida que se ha visto reflejada en las estadísticas de venta: por una parte la dupla de novelas “El búfalo de la noche” (1999) y “El salvaje” (2016), par de best sellers con múltiples traducciones; por otra parte, el nombre de Guillermo Arriaga es conocido también por su labor como guionista. Este mayor alcance de su obra con el séptimo arte como escritura paralela tiene en Arriaga una obra sólida: sin duda la trilogía de guiones que dirigió Alejandro González Iñárritu (“Amores perros”, “21 gramos” y “Babel”, entre 2000 y 2006) catapultó su fama, lo mismo que “Los entierros de Melquiades Estrada” (esta cinta dirigida por Tommy Lee Jones).

En el cine, Arriaga también ha ejercido la dirección, con una serie de cortometrajes y el largometraje “The Burning Plain” (2008), titulada en México como “Fuego”. Previamente, en 1999, Gabriel Retes había adaptado “Un dulce olor a muerte”, novela de 1994. De esa etapa temprana también “Escuadrón guillotina”, novela de 1991 donde el autor se remonta a la Revolución mexicana.

Desde ese debut literario a comienzos de los noventa se exponen los temas centrales que tocan el resto de la obra del escritor, como México y sus desigualdades. En “Salvar el fuego” la doble trama expresa las características sociales que provocan la existencia de dos tipos de México, por ejemplo, con un par de personajes que cruzan sus vidas de manera insólita (una coreógrafa y un ex presidiario). En “Un dulce olor a muerte” la trama comienza en un aparentemente tranquilo pueblo del país, donde ocurre el asesinato de Adela, con el novio como principal sospechoso.

Aunque sus preocupaciones lo orillen a exponer un México en desolación, Arriaga también explora una narrativa para adentrarse en el ser humano: está en “El búfalo de la noche”, con un personaje atormentado mentalmente cuya pareja empieza a relacionarse con su mejor amigo. Arriaga lo ha resaltado en sus presentaciones virtuales durante la cuarentena: un tema que no falta en sus libros es el amor, con todo lo complicado que puede generar en los personajes.

En su obra narrativa mención aparte merece “Retorno 201” (2006), un libro de ficción pero que se apega al género del cuento. Esta colección incluye textos que Arriaga ha escribió en un lapso de 20 años y se publicó en la editorial española Páginas de Espuma, casa editora especializada en el género.

JL