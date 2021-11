“Persona normal”, una década de amor a la literatura

Los lectores siguen llegando y la recomendación de boca en boca no acaba, diez años han pasado desde que “Persona normal” llegó a las librerías como una novedad; sin embargo, este libro, escrito por Benito Taibo, se mantiene como uno de los más buscados, ¿la razón? La honestidad con la que esta aventura fue escrita.

Ante su regreso presencial a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Benito Taibo demuestra su sorpresa y agradecimiento a los lectores que han llegado a las páginas de “Persona normal” y su nueva edición celebrando su primera década (por editorial Planeta), en la que si bien se retoman los días entre el joven “Sebastián” y el tío “Paco”, de cómo la literatura los une, de cómo ambos enfrentan los cambios, las alegrías y las angustias, ahora suma una antesala de relatos nuevos que demuestran que “Persona normal” aún no llega a su punto final.

“Que un libro viva 10 años es increíble, yo aún no lo creo. La vida útil, entre comillas, de un libro en librerías es de dos o tres meses, está en la mesa de novedades y después pasa a las mesas de atrás y hasta los anaqueles, pero el libro sigue estando en las mesas donde la gente lo puede ver. Esto es sorprendente, los chicos y jóvenes lo han adoptado de muchas maneras, lo han pasado también a las nuevas generaciones, es algo rarísimo”, comparte en entrevista con EL INFORMADOR.

El origen

Fue durante la pandemia que Benito Taibo regaló a los lectores 10 capítulos nuevos en formato virtual, y ante el éxito que esta sorpresa significó para los fans de antaño y nuevos cautivos, la editorial no dudó en materializar estas nuevas historias retomando la génesis de “Persona normal”.

“Cuando pensé en los jóvenes que estaban ahí, listo para salir y dar su primer beso, su primera fiesta, su primer todo, fueron encerrados para proteger sus vidas y yo pensé que tenía que hacer algo e hice estos 10 capítulos extras”, indica Taibo al recordar qué fue lo que detonó la escritura de “Persona normal” y recuerda que fue gracias a un bloque creativo, de no saber qué más escribir tras su novela histórica “Polvo”, que llegaría sin saber uno de los proyectos que más impacto personal le ha significado.

“Mi mamá me dijo que escribiera algo que me saliera del corazón, del alma. Decidí escribir esto y ahora ya sé qué es después de 10 años: es una carta de amor de la literatura, eso es ‘Persona normal’, es mi carta de agradecimiento a la señora literatura por todo lo que me ha dado a manos llenas durante toda mi vida, porque soy un lector y este libro es de un lector para otros lectores”.

Aunque los lectores han llegado por diversas razones a sus obras, Benito Taibo destaca que en cada página e historia, sin importar la trama que cada una ofrezca desde la ficción, la poesía o lo histórico, los lectores siempre encontrarán a un Benito apasionado por poner a la literatura de por medio, entusiasta y frenético como cuando tenía 17 años.

“Se van a encontrar al mismo Benito que soy desde que tengo 17 años. He crecido de muchas maneras físicamente, pero por dentro sigo siendo el de 17 años y por fuera el de 61 años, al que le quitaron la vesícula, que le cuestan trabajo muchas otras cosas, sin embargo, que sigue conservando el espíritu joven que me ha habitado toda la vida gracias a la poesía, la literatura y música, que sigo siendo el mismo”.

Toma nota

Agéndalo

Festival de las Letras Europeas con John Boyne y Benito Taibo, hoy 29 de noviembre a las 17:00 horas, en el salón 8 del Área Nacional de FIL.

“Pandemia, lecturas y poesía. Una charla entre Benito Taibo y Miguel Gane”, el miércoles 1 de diciembre a las 10:00 horas, en el salón 7 del Área Nacional de FIL.

¿Cómo ser un Tío Paco?

Ayer el escritor ofreció la charla “10 años fuera de la normalidad”, donde celebró con sus lectores la primera década del libro “Personal normal”. En un encuentro donde los momentos emotivos fueron la constante, Benito señaló que la FIL es la mejor feria literaria del mundo: “No lo digo por quedar bien, lo digo porque esta es la única feria del mundo construida por lectores; somos lectores, sabemos quiénes somos… Ese brillo en la mirada, sólo la tenemos los lectores… En la feria de Londres todos usan corbata y son muy aburridos y en México ninguno de mis editores usa corbata, y si la usaran ya se las habríamos cortado”, (risas).

Así mismo, se definió como un lector que un “día dio un salto al vacío y comenzó a escribir…”, a lo que agregó, “mi obituario deberá decir: ‘Benito Taibo, lector’… Lo único malo es que no voy a poder leerlo”.

Durante la charla, los asistentes pudieron hacerle preguntas al escritor, y entre ellas resaltó el cuestionamiento: ¿Cómo nos podemos convertir en un tío Paco? Personaje del libro “Persona normal”.

A lo que Taibo respondió: “Les voy a responder con el consejo que una vez me dio mi padre: a los niños no hay que educarlos hay que quererlos… Cuando quieres a alguien lo educas, lo haces partícipe de la emoción de la aventura, de enseñarle a mirar florecer un árbol, de saber que no podemos vivir como si la belleza no existiera; lo animamos a abrir los ojos, a tener el paladar abierto a nuevos sabores… Si se abren a las posibilidades, tendrán una vida extraordinaria”, finalizó.

MQ