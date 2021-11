Alberto Montt hace de la “Ansiedad” un humor colectivo

Claro está para Alberto Montt que la salud mental, como un problema de salud pública, no se toma a juego, pero si se trata de explorar este tema desde el humor y la gráfica, para este ilustrador chileno no hay límites para poner sobre la mesa un tema que pareciera impactar a todos por igual: la ansiedad de lo cotidiano, de esas preocupaciones y angustias que surgen a la menor provocación.

En su regreso a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), Alberto Montt presenta, junto a editorial Planeta, su más reciente libro “Ansiedad”, compilado de viñetas protagonizada por un peculiar personaje: un ser esférico rojo con púas, que si bien nació previo a la pandemia, al estallar globalmente la contingencia sanitaria en 2020 se transformó para muchos en el vivo reflejo de la incertidumbre y nerviosismo del confinamiento y una representación de cómo es lidiar con los demonios internos de cada uno, con los dilemas, a veces inverosímiles, que quitan el sueño y nos hacen dudar sobre la decisión que se está por tomar.

FIL 2021: Margo Glantz recibe la Medalla Carlos Fuentes

“Comenzó como una viñeta para una revista y siempre me pasaban una pauta de lo que se iba a hablar, y uno era la venta de ansiolíticos en Chile, que es el tercer país donde se venden más, y decidí hacer una viñeta sobre la ansiedad. Creé este personaje sin pensarlo, lo primero que se vino a la cabeza: una pelota roja con púas, lo hice y pensé que me daría para más viñetas”, comentó en entrevista con EL INFORMADOR.

Aunque la obra gráfica de Montt tiene un estilo identificable para su público desde que su serie “Dosis diarias” comenzó a circular en internet hace 15 años, el ilustrador recuerda no tener la intención de crear un personaje que fuera su sello distintivo, pero con la llegada de “Ansiedad”, este peculiar ser, que también fue comparado estéticamente con la morfología del virus “Sars Cov 2”, fue adoptado por sus fans como un elemento gráfico característico de Montt.

“Te das cuenta que hay gente que está esperando algo que tiene que ver con la identificación, pero sí me parece que ‘Ansiedad’ logró llegar a un público más amplio, porque vivimos en la sociedad que lo que hace es estar todo tiempo impulsándonos hacia sensaciones y sentimientos más cercanos a lo ansioso que a la calma y tranquilidad”.

¿Un humor para todos?

Alejado de lo políticamente correcto, Alberto Montt comparte su postura hacia los caminos que va tomando el humor ante el escrutinio público y la llamada cultura de la cancelación, y aunque puntualiza que el humor tiene un nivel de inteligencia capaz para para abordar cualquier tema sin prejuicios ni tabúes, los creativos también tienen que definir si tienen el ingenio suficiente para explorar, en este caso, desde la gráfica humorística, temas de interés personal y colectivo que no desaten una ola de disgustos.

“Cuando comencé hace 15 años había una visión del mundo súper distinta, por un lado estoy en contra de toda esta corrección política reinante que es absolutamente castrante y silenciadora a la a fuerza, sí hay cosas de las ilustraciones que yo hacía hace 15 años que hoy día mi propio entendimiento no me permitiría abordarlas a cómo lo hice, no sé si esto tiene que ver con el entorno o con el crecimiento personal, emocional e intelectual de cada quien”.

Ante la presión que el público puede ejercer para “dictar” el resultado final de la propuesta original del artista, Alberto Montt prefiere que si la cancelación, al final de cuentas es inevitable por tener una postura propia, la censura llegue de golpe antes que poner en riesgo su esencia personal y laboral.

“No siento una responsabilidad por tener 500 o 40 mil seguidores, la responsabilidad siempre fue y espero siga siendo para mí en términos de la honestidad. Sé que soy un tipo lleno de falencias y miradas raras e idiotas, pero son las mías, prefiero que alguien me joda por hablar lo que yo pienso que por tomar una postura que sea importada”.

Toma nota

Agéndalo

Mil jóvenes con Alberto Montt, hoy 29 de noviembre, a las 16:00 horas, en el Auditorio Juan Rulfo. Actividad presencial y con transmisión streaming en redes sociales de FIL.

MQ