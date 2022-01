Pako Pablos, entre la realidad aumentada y Hollywood

Aunque la pandemia significó una pausa obligada para el artista plástico Pako Pablos en diversos proyectos, el tapatío radicado en San Diego decidió darle un giro a las circunstancias para llevar su propuesta artística a otro nivel mediante la tecnología y nuevos acercamientos a la industria cinematográfica de Hollywood y festivales como Sundance.

Buscando la manera no solo de sorprender a sus seguidores, sino también de explorar otros nichos de oportunidad a su pintura —que lo ha llevado a retratar a las grandes figuras del deporte y el entretenimiento internacional— Pako Pablos decidió integrar a la realidad aumentada a su firma, con la posibilidad de que sus cuadros y su línea de ropa brinden una experiencia diferente a los espectadores.

“Todo surge por el COVID… busqué, como artista, adaptarme a los tiempos para no quedarme estático. Siempre he tenido la creatividad y ganas de hacer animaciones, de trabajar en este tipo de gráficos. Al no estar en eventos, surgió esa necesidad de adaptarme y con mi equipo desarrollamos la APP, así empezamos a incorporar la realidad aumentada a mis trabajos, comenzando con mi marca de ropa activando gráficos”.

Con el desarrollo personalizado de su APP “Pako Pablos”, el artista logró que mediante esta herramienta digital el público pueda descubrir animaciones exclusivas cuando la aplicación detecta su obra impresa en su línea de playeras o sus cuadros de pintura, un formato que progresivamente también lo animará a incursionar en el nuevo mercado del arte a través de los NFT’s.

“Las playeras en las que estamos realizando son por mi amor al básquet, son gráficos alusivos al deporte, con guerreros de la antigua China, con máscaras y uniformes samurái. Todo tiene su contexto, cada guerrero tiene su máscara y su forma, al igual que en mis pinturas. La idea es tener todas mis colecciones con realidad aumentada”.

En esta pintura Pako Pablos retrató al basquetbolista LeBron James, deportista que protagonizó la cinta “Space Jam: una nueva era”. ESPECIAL

Su incursión en Hollywood

La industria cinematográfica cada vez está más presente en la trayectoria de Pako Pablos, al ser el artista mexicano que tuvo una participación bastante peculiar en la reciente película de “Space Jam: una nueva era”, filme dirigido por Malcolm D. Lee y protagonizada por el jugador estrella del equipo de los Lakers de Los Ángeles, LeBron James, de quien justamente aparece un retrato hecho por el tapatío en la cinta producida por Warner Bros. Pictures.

“Ellos nos contactaron para ver los derechos de poder participar en la película, es un logro enorme, porque no todos los artistas a nivel mundial y menos latinos o mexicanos tienen trabajo original en un hit de Hollywood, para mí fue un orgullo”.

Que su obra haya aparecido en la película del famoso “Bugs Bunny” representa bastante para Pako Pablos, pues además de ser un gran admirador del básquet, el retrato que hizo a LeBron James, titulado “The promise”, tiene una historia especial, pues aunque esta obra se viralizó en redes sociales y fue nominada al premio The Global Art Awards 2021 en Tokyo, la pieza fue destruida tras ser robada de una exposición.

Si bien el retrato de LeBron James no pudo ser recuperado, Pako Pablos relata cómo la experiencia del robo hizo que la obra tomará un sentido aún más especial, pues aunque no la quiso replicar nuevamente, quedó como un testigo mediático al recodar que “The promise” fue creada por la promesa que LeBron hizo en su momento asegurando que ganaría el nuevo campeonato para los Lakers, en 2016.

“La pieza se hizo viral y fui invitado a una exhibición porque fui el artista exclusivo de un festival de hip-hop en San Diego, y se robaron la obra, que era de 1.20 por 1.50 metros, era grande (…) supimos quién se la llevó y qué había pasado, pero cuando la policía agarró a quién se la llevó, él la destruyó, porque quería deshacerse de la evidencia. La pintura ya no existe y la única imagen que queda es la imagen digital, que tenemos en planes de sacarla en NFT. Toda la historia que tiene esta pintura es impresionante y haber cerrado su trayectoria en la película de LeBron James fue increíble”.

Este acercamiento a “Space Jam” deja la posibilidad de que Pako Pablos pueda establecer nuevos proyectos con la industria cinematográfica, pues también tendrá un nuevo vínculo con el Festival de Cine de Sundance, que como parte de sus activaciones en diferentes ciudades como en San Diego, seleccionó al tapatío como artista invitado del encuentro en la ciudad, en donde durante el fin de semana de clausura mostrará a la comunidad cinéfila la propuesta que desarrolla en animación y gráficos exclusivos en realidad aumentada.

Con la mira en Guadalajara

Durante el mes de abril, Pako Pablos regresará a su ciudad natal con el objetivo de analizar posibilidades de emprender proyectos en los que pueda tener a su talento pictórico de por medio, por lo que está en agenda un encuentro con Pablo Lemus, alcalde de Guadalajara, pues el artista tiene en mente no solo poder concretar una exposición con los rostros del talento tapatío, sino también sueña con realizar una gala con causa.

“Estoy buscando que también otros líderes de la ciudad conozcan mi trabajo, porque estoy orgulloso del lugar donde crecí, fue el lugar que me dio las bases para estar donde estoy. Sigo en pie para poder hacer mi exhibición de talentos jaliscienses, como una noche de gala, porque me he relacionado con asociaciones de beneficencia, y parte de mi plan es involucrar al Gobierno, al sector privado, a toda la gente que quiera ayudar, especialmente a los talentos que serían retratados para este proyecto”, indica Pako Pablos al referir el legado que han marcado figuras como: Saúl “Canelo” Álvarez, Ximena Navarrete, la agrupación Maná y Sergio “Checo” Pérez, por ejemplo.