Pago a becarios confronta a Cultura y CECA

Para el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes (CECA) los asuntos no avanzan como debieran; de acuerdo con su presidente Daniel Efraín Suárez Chavarín, la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco no ha entregado a la fecha los cheques que debió adjudicar a fines de noviembre pasado, como primera ministración para los proyectos seleccionados por el organismo desconcentrado en su convocatoria de 2021; así mismo, en entrevista con EL INFORMADOR, el funcionario señaló que apenas este martes 11 de enero -a través de un correo electrónico- se le notificó que para este año ejercerán como presupuesto para su convocatoria anual lo mismo que el año anterior, esto es, la mitad de lo que en 2020.

Ante el señalamiento de los cheques, la Secretaría de Cultura (SC) de Jalisco respondió a esta casa editorial que efectivamente éstos no han sido entregados, porque según el acuerdo definido durante la Primera Sesión Extraordinaria del Subcomité del Programa Fondo Estatal para la Cultura y las Artes efectuada el pasado 17 de diciembre de 2021, los 32 cheques deberían ser recogidos por Axayácatl Esoj Vázquez Torres, Secretario Técnico del CECA, “y él no los ha recabado”.

Agregaron que en esta reunión el CECA presentó los resultados de la Convocatoria del Programa de Estímulos Económicos 2021 del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, se aprobó la erogación de los cheques y la calendarización de los pagos.

Fue así que el CECA solicitó que el recurso se dispersara en dos emisiones: la primera emisión se realizó por la institución bancaria Bansí, el 28 de diciembre de 2021 por un monto de $883,424.00 pesos; quedando pendiente una segunda emisión programada para el 22 de mayo del presente año.

Tras lo estipulado por la SC respecto de la emisión de cheques y el papel del Secretario Técnico del CECA en el procedimiento, para el presidente del organismo resulta por lo menos contradictorio que no le hubieran dado esa respuesta en días pasados, cuando “seguían diciendo que estaban viendo el asunto”.

Además, aclaró, aún emitidos e instruida la institución bancaria, el Secretario Técnico “debió recibir un oficio de parte de Laura Tapia, la Jefa de Área de Fideicomiso del FEFCA (Fideicomiso Estatal para la Cultura y las Artes), del que aún no tenemos conocimiento”, estableció Suárez Chavarín.

Comunicación sin resultados

Es así que mientras la SC comenta que la entrega de los cheques se ha retrasado porque el CECA no los ha ido a recoger, Suárez Chavarín insiste en desconocer “el motivo de la retención de los estímulos, porque se entregó toda la información que requiere la SC desde el pasado 25 de octubre; el siguiente paso debió ser convocar a reunión al subcomité y eso se hizo hasta el 17 de diciembre, pues el 8 de ese mismo mes, durante sesión, el CECA hizo un exhorto para que se liberaran los recursos porque tenemos becarios que realmente lo necesitan”.

Chavarín sumó que a la reunión que convocó la SC no asistió la titular de la dependencia, Lourdes González, sino su secretario particular, Carlos Ayala, “quien se comprometió a resolver el asunto en lo inmediato, pero al día de hoy no tenemos más respuesta o el por qué no se han emitido los cheques, y la comunidad nos está presionando. Y tienen razón; ante la pandemia, los recursos son muy importantes para los creadores”.

No hay respuesta oficial

Afirma Suárez Chavarín que esta situación “nos pone en situación de incumplir con la ley, por no entregar en los tiempos establecidos. Justo hoy estamos trabajando ya en lo que será la siguiente convocatoria y no podemos entregar el primer estímulo para los ganadores de 2021. De parte de la SC sólo nos dicen que trabajan en el asunto pero ningún comunicado oficial que explique el motivo de lo que pasa”.

Refiere el funcionario que el reclamo entre los creadores crece, “porque ellos firman un convenio en el que se comprometen a cumplir con un itinerario para entregar reportes; al no tener aún el recurso, la presión queda en ellos para cumplir con los plazos de ley”.

Cabe señalar que el CECA volvió este año a las actividades el pasado 3 de enero y, de ese día al de hoy, “no tenemos respuesta oficial; la comunicación existe, es cordial, pero se nos dice que está en proceso y no sabemos ni siquiera en qué etapa de dicho proceso se está”, explica el funcionario.

Condiciones actuales

En las condiciones actuales, “el CECA podría recibir una sanción por parte de la Contraloría estatal por no haber aplicado el recurso”, enfatiza Suárez Chavarín, “nosotros seguiremos insistiendo porque es nuestra función, dialogar con el sector y dar a conocer sus necesidades, habrá quien crea que los estímulos son bajos pero para creadores son absolutamente necesarios”.

Parte de la labor que no ha cesado de parte del CECA se refleja en, por ejemplo, “el convenio realizado con la Preparatoria #8 para tomar parte en sus festivales, para difundir proyectos de nuestros becarios en distintos foros y, pensando en la distinción de Guadalajara como Capital Mundial del Libro que le otorgó la UNESCO, lanzamos ‘Inundemos Jalisco de Letras’, programa al que se unió la Universidad de Guadalajara (UdeG), la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y El Colegio de Jalisco, además se cuenta con el apoyo de 23 bibliotecas comunitarias de 11 municipios. A esto se suma la renovación de un convenio con la UdeG para la realización de Servicio Social, y que nuestro programa radial de difusión (Radio Azteca) continúa.

Es por este panorama que la situación actual nos tiene muy preocupados”, finaliza.

Disminución de recursos

Suárez Chavarín detalla que se ha trabajado mucho estos años con los municipios de la entidad, “pero el año anterior nos redujeron el presupuesto para la convocatoria a la mitad -se ejercieron 1 millón 250 mil pesos- y este año, y apenas el 11 de enero me dicen por medio de un correo electrónico que para este año será la misma cantidad. Entendemos que la pandemia nos ha puesto en situación complicada, pero es triste la noticia porque la difusión de nuestras actividades y convocatorias se ha hecho a conciencia”.

Destaca el presidente del organismo que, a pesar de las limitantes presupuestales, se apoyaron 32 proyectos de la pasada convocatoria, “que representa una reducción significativa, sin duda, pues en otros años han pasado de 50. Además, no se pudo apoyar aquellos de gran impacto, porque no se contaba con los recursos necesarios”.

MQ