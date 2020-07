Paco Ignacio Taibo II reverdece sus textos

La obra narrativa de Paco Ignacio Taibo II está de vuelta en la mesa de novedades, con una reedición especial de la editorial Joaquín Mortiz. Los títulos de esta nueva serie son “Algunas nubes”, “Amorosos fantasmas”, “Días de combate”, “Cosa fácil”, “No habrá final feliz”, “Regreso a la misma ciudad y bajo la lluvia”, “Cuatro manos”, “La bicicleta de Leonardo”, “La vida misma”, “Sombra de la sombra” y “Retornamos como sombras”.

Vía telefónica, Taibo II platicó sobre esta colección: “Siempre ha habido reediciones a lo largo de los años. Pero con una nueva colección, un lanzamiento así, mi preocupación era ver si habían envejecido, si no había demasiada nostalgia. Me di cuenta al hojearlas que no: los temas que tratan están vivos, forman parte del panorama nacional, de las heridas no curadas. El tono me gustó. Creo que van a funcionar otra vez a nivel de los viejos lectores y la nueva generación”.

Una característica de su obra de ficción es la alternancia entre las novelas policiacas de “Belascoarán” y otras novelas con otra serie de personajes como protagonistas, como el escritor ficticio “José Daniel Fierro”: “Nunca me creó conflicto. Fue un fenómeno muy curioso: estaba metido en la serie de “Belascoarán” y de repente me pasaba a una novela histórica o a un libro de historia narrativa y los lectores me acompañaban. Lo cual era más o menos extraño, hay una fuerte diferenciación. Pero no, he tenido esa suerte como escritor”.

Libertad creativa

Como autor, este interés de mutar la pluma de ficción con historias encarnadas por distintos personajes se debe a que “Sentía que tenía que desamarrarme de ‘Belascoarán’ y no sentirme obligado. Entonces me fui a otro tipo de novela, con más complejidad, con más anécdotas cruzadas, con otra estructura formal. Luego las novelas ‘Olga Lavanderos’, cuando decidí hacer novelas con una voz femenina. ¿Resultaba en mi cabeza una competencia entre unas novelas y otras? No, hay libros que de repente me preguntaba con quién y cómo contarla, la misma historia lo llamaba”.

En particular, el personaje “Belascoarán” no ser pensó como una serie: “Ahora la vemos como una serie, pero fueron una por una. Ni siquiera al principio se pensó. De repente me encontré con que tenía una serie, cuando andaba por la tercera o la cuarta”

Sobre su interés por el género policiaco, Paco Ignacio recordó: “Yo era un lector de literatura policiaca, lo había sido desde la adolescencia. Cuando decidí escribir novela de acción era en unos años donde lo que triunfaba en México eran las novelas de la onda: Agustín, Parménides, Gerardo de la Torre y compañía. No quería hacer una literatura como la de ellos, pegada a la nueva clase media refulgente de la Ciudad de México. Se me antojó hacer una novela de acción, una novela policiaca: ‘me importa un bledo lo que digan los cánones, la moda’. Y surgió, de una manera un tanto accidental”.

Taibo comentó la aceptación del género policial, avalado por el público: “Yo diría que en México la batalla la ganaron los lectores, sin que la crítica aportara. Con esa batalla ganada con los lectores era absurdo que alguien dijera que era un género menor. Es como decir que la poesía es un género mayor per se: depende, hay cada libro de poesía. No necesariamente el género reivindica o destruye una creación literaria”.

JL