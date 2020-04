El FCE no dejará de publicar poesía

El Fondo de Cultura Económica (FCE) dio a conocer por medio de un comunicado que continuará publicando el género de la poesía. Esto ante la publicación de un diario en la que se afirmaba que el director de la editorial, Paco Ignacio Taibo II, dijo que los versos ya no estarían entre sus lanzamientos editoriales.

A través del comunicado, el FCE sentencia la falsedad de la noticia: “Tan es falsa esa afirmación, que el año pasado publicamos los poemas sobre México de Ernesto Cardenal, ‘Taberna y otros lugares’, de Roque Dalton, además de libros de César Cañedo, María José Ferrada, Ida Vitale y Gabriela Mistral; también una antología de poesía latinoamericana de Philippe Ollé-Laprune, otra de Efraín Huerta y se reimprimieron obras de Octavio Paz, Sor Juana y Rubén Darío. Asimismo, tres títulos en Tierra Adentro: ‘Perras’, de Zel Cabrera; ‘Restaurante bar familiar’, de Luis Lugo, y ‘Antibiótica’ de Ángel Vargas”.

Además, se detalla que en la editorial se encuentran en proceso de publicación otros títulos de poesía como una antología de Nazim Hikmet, otra de Antonio Machado preparada por Luis García Montero, una más de Miguel Hernández en el formato de Vientos del Pueblo, una obra de Pura López Colomé, quien además prepara una antología de poesía de Hans Magnus Enzensberger, y una obra del uruguayo Rafael Curtoise que se titulará “Antología inventada”. Igualmente, están en imprenta dos antologías de poesía indígena: una preparada por Hermann Bellinghausen y otra en lenguas chiapanecas. También se pusieron en formato digital, para descarga, más de 25 títulos de poesía.

También se detalla la situación del libro de poesía de Homero Aridjis, quien dio a conocer que el FCE no publicaría más poesía: “Le pedimos que nos enviara el manuscrito en cuanto estuviera listo, aunque en las condiciones en que nos encontrábamos no hubiéramos podido editarlo muy rápido, pero le aclaramos que no haríamos en el futuro ediciones de table books o libros de lujo. El Fondo de Cultura Económica no suele discutir en público las condiciones particulares en que se encuentra la relación mercantil con un autor, pero recordándole a Homero aquella conversación, le mostramos entonces que teníamos en la bodega del FCE nueve mil 305 ejemplares de sus libros, más los que existieran en los depósitos de Educal y los que hubiera en las bodegas de las filiales internacionales, por lo que no procedían las reediciones, y acordamos poner en oferta varios de sus títulos a 30, 49, 60 y 80 pesos. Asimismo, le liberamos los derechos para que pudiera publicar ediciones bilingües con City Lights”.