Paco Ignacio Taibo II recoge los ecos del pasado

¿Quién dijo que la historia no se podía contar literariamente? Paco Ignacio Taibo II demuestra en los tres tomos de “Patria” que no sólo las fechas y los nombres cuentan en el pasado. A través de una narración ágil, divertida y llena de datos curiosos, sin dejar de lado la rigurosidad investigativa, la historia se puede volver más atractiva y llegar a un mayor número de personas; para lograrlo, el autor dedicó alrededor de 25 años a esta obra.

“Patria” narra la historia de México a partir de 1854 y hasta 1867, el último tomo se centra en la caída del Imperio de Maximiliano. Este periodo fue seleccionado por Paco porque “quería que fuera de una victoria a otra victoria, porque soy de una generación que está harta de las derrotas, y dije ¿qué agarro?... Así que decidí tomar la caída del gobierno de Antonio López de Santa Anna y así me iré en el tiempo hasta el fusilamiento de Maximiliano y el triunfo de la República. Voy a contar cómo México se levantó en medio de dos victorias”.

Además, el escritor considera que este periodo es “un momento de la historia de este país que había sido mal contada, que estaba subestimada; pero ¡tócalos! Estos personajes estaban vivos. Entonces, era un problema no sólo de escoger una época, también fue hacer una investigación larguísima y luego, contarla de una manera que resultara atractiva para un estudiante de secundaria inteligente”.

Una historia épica

Paco Ignacio Taibo II decidió tomar dicha época y “contar una epopeya, pues se preguntaba: “¿Por qué un adolescente mexicano tiene que admirar, gracias a Hollywood, a los griegos de Termópilas? Cosa que no está mal porque es una historia antiimperialista, pero ¿por qué no a González Ortega y a los defensores de Puebla? ¿Por qué no tenemos esta sensación de épica profunda?”

Paco Ignacio encuentra la grandiosidad mexicana en diversos episodios, pero hay uno en particular que lo “tuvo paralizado durante un mes”: la 2ª batalla de Puebla, “Un año después de la conocida batalla de Puebla, se da la verdadera. 60 días de combate, puerta a puerta, casa a casa, tapando los hoyos, levantando trincheras, cañones franceses y de la nada, ¡más trincheras! Me dejó alucinado”, agrega.

Personajes heroicos

Conforme el autor avanzaba en la creación de “Patria” se llevó múltiples sorpresas y nació en él nuevas admiraciones hacia personajes del pasado. “Cuando empecé el libro yo estaba enamorado profundamente de Guillermo Prieto y Riva Palacios, para mí son dos figuras que encarnan lo mejor de la revolución liberal de la Reforma. Lo que me pasó de entrada, fue que me enamoré de Melchor Ocampo, al grado que leer sus textos me ponían de buen humor”.

Igualmente, incluye en su lista de amores a González Ortega, y revaluó su opinión respecto a Benito Juárez, pues para el autor era “muy plano; lo admiraba de lejos, pero luego leí una página donde él iba caminando por el Zócalo a pie y sin escolta, un presidente de México paseando así, y luego ves a los actuales que son de dar lástima y vergüenza… ¡Vuelve Juárez!”

Ecos del pasado

La historia para Taibo II es elemental para entender el presente, respecto a esto afirma: “Seremos el eco de lo mejor que fuimos, o seremos el eco de lo peor que fuimos. Seremos el eco del desencanto, la apatía, los traidores que vendieron este país para darle un trono a Maximiliano, el canalla de Santa Anna, o seremos el eco de los de San Luis cuando fueron a tapar un hueco con el cuerpo. El presente y el futuro pueden recoger ecos del pasado y hacernos diferentes”.

