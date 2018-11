Pablo Guisa rinde homenaje a Taboada con una nueva versión de “Rapiña”

La reversión de “Rapiña”, cinta que en 1973 protagonizaron Ignacio López Tarso y Germán Robles, no será taquillera, pero aun así, debe hacerse. Eso comenta Pablo Guisa, quien será su productor, y quien espera que las cosas gubernamentales se estabilicen para buscar el incentivo fiscal del 189, para que se haga con el Impuesto Sobre la Renta de personas morales.

La historia, que ahora llevaría a Harold Torres (“Colosio, el asesinato”) y Gustavo Sánchez Parra (“Amores perros”) en los estelares, retomaría a dos hombres que saquean un avión caído y cuya ambición los pierde.

La versión original fue de Carlos Enrique Taboada, considerado el amo del terror en México, gracias a “Más negro que la noche” y “Hasta el viento tiene miedo”.

“Sabemos que es un proyecto que en taquilla no le va a ir bien, porque es un homenaje a Taboada, una película de época y chica y va a costar más dinero del que va a recaudar, pero no por eso no hay que hacerla y vamos sin prisa”, señala Guisa.

Por ahora el también director de “Mórbido”, Festival Internacional de Cine Fantástico y de Terror, espera el estreno del filme México-argentino “Abrakadabra”, que coprodujo, y la española “Quien a hierro mata”, de Paco Plaza (“Rec”), en la que interpreta a un narco mexicano.

La primera tiene como eje a un mago que desaparece mujeres, pero hay otra cosa atrás de ello. “Ahora la traemos a ‘Mórbido’, el elenco es puro argentino hablando italiano y esperamos pronto estrenarla en cines en México”, apunta.

“En la de Paco Plaza es apenas un cameo, pero mi personaje es alguien muy muy malo, la película es con Luis Tosar (“Celda 211”) y estamos en la misma cárcel, pero no en escena”, comenta divertido.

Crece Mórbido TV

La señal televisiva de paga de Mórbido, con programación de género, se expandió hace unos días a Argentina, Uruguay, Chile y Perú. Eduardo Caso, responsable del canal, informa que es una señal de prueba por cuatro semanas. El 15% es material propio, generalmente cápsulas, el resto largos y cortos.

“Es la misma transmisión que se tiene en México, Dominicana y Colombia, nada más con el arreglo del uso horario. Es una prueba, pero la idea es que nos quedemos y la respuesta ha sido favorable”, dice.