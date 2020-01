Olivia Teroba y sus ensayos desde lo cotidiano

Se dice que las crisis también son responsables de que la creatividad florezca y para Olivia Teroba el encontrarse de frente a una turbulencia emocional fue clave, sin pensarlo, para escribir textos que ahora la catapultan como una promesa de la literatura mexicana en el terreno del ensayo.

Atraída por la narrativa y con mucho tiempo libre de por medio, Olivia Teroba aprovechó sus inquietudes e insatisfacciones personales para escribir “Un lugar seguro”, un hilo de ensayos que va entrelazando reflexiones que parten desde lo que implica el vivir solo, tener que compartir esa soledad con alguien más, la incertidumbre laboral y hasta el reconocimiento que las mujeres han tenido en el mundo literario.

“Era un momento de mi vida en el que me estaba preguntando muchas cosas, a qué me iba a dedicar, dónde iba a vivir, era un momento de transición para mí. Algo que me ayudó mucho para aclarar mis ideas fue la escritura”.

Sin mayor intención de llevar estos planteamientos a lo público, Olivia comenzó su proceso de escritura desde lo personal con anécdotas bastante cotidianas que invitan al lector a identificarse, en especial, a las mujeres que se han encontrado en situaciones vulnerables sobre el presente y futuro en circunstancias machistas.

“Me di cuenta que todo esto se podía volver un ensayo, interactuando también con otras lecturas y vivencias, pero con cierta estructura para transmitir todas esas preguntas a otras personas. Para mí era un momento complicado, me di cuenta que a veces no hablamos de todas esas transiciones cuando estamos tristes e indecisos, y ahora con todas las redes sociales, por mostrarnos felices, te topas con una imposición por mostrar felicidad, quise mostrar y darle espacio a todo eso”.

Define un estilo

Originaria de Tlaxcala, Olivia Teroba comparte “Un lugar seguro” —Premio Estatal de Ensayo Emmanuel Carballo 2018— con el arropo de editorial Paraíso Perdido, y con la idea clara de que cualquiera puede explorar la literatura desde lo más íntimo y transformarla en cuestionamientos públicos que exhiban las preocupaciones e incertidumbres de una generación que no silencia sus sentimientos ni queda inmóvil ante los clamores sociales.

“Algo que hizo decidirme mucho fue leer las crónicas de Clarice Lispector, ella tiene esa soltura, nos habla de su vida cotidiana. Tiene una crónica maravillosa de cuando le regalaron un suéter rojo hermoso y la hace sentir muy bien, te cuenta la textura de esa prenda, ella es muy poética”.

Adentrarse justo en las letras de otras mujeres y compartir lo que ha aprendido de ellas también se refleja en “Un lugar seguro”, al retomar referencias y reflexiones sobre obras que han sido fundamentales en su formación lectora y escritora como: “Cómo acabar con la escritura de las mujeres” de Joanna Russ, Lucía Melgar, Elena Garro y Liliana Pedroza, por ejemplo, y así definir el estilo que ahora caracteriza cada vez más a Olivia Teroba.

“Cuando empecé ‘Un lugar seguro’ ya tenía muy claro que yo estoy buscando mi propia voz, pero siempre tendré la influencia de otras escritoras. Creo que este libro es para pensar mucho en las imposiciones y cuestionarlas. A veces las mujeres partimos mucho de justificarnos, tenemos muchas imposiciones adentro, de justificar por qué hablas del amor o de tu intimidad. Todo se puede, quizá vas siguiendo el estilo de otras escritoras porque las estamos leyendo, estamos conversando con ellas”.