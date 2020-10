Ódiame con amor al estilo de Sara Sefchovich

La escritora e investigadora Sara Sefchovich acaba de lanzar su reciente novela “Demasiado odio” editada por Océano, cuyo eje central es el cambio, cómo se van transformando y modificando las realidades de acuerdo al contexto de cada persona, por ejemplo con “Beatriz”, “personaja” -como ella la llama- que retoma de “Demasiado amor” (1990), para averiguar cómo es el México de hoy.

Comparte en entrevista que su interés es que las nuevas generaciones puedan conectar con esta historia que ahora presenta y que paradójicamente sale en un momento de cambio para el mundo con la llegada de la pandemia.

Reitera Sara que “Demasiado odios” no es exactamente una secuela. “Es una novela independiente por sí misma. Si no se ha leído ‘Demasiado amor’, no importa, pero en el sentido literario, la novela retoma a la misma ‘personaja’ central y 25 años después se ve cómo va este país. En ‘Demasiado amor’ ella conoció muy detenidamente todas sus regiones, artesanías, comidas y lugares, pero ¿qué pasa cuando 25 años después, por razones económicas tiene que cerrar su negocio y vuelve a moverse en el país?”, comparte la escritora, además, el personaje ya no se moverá solo en México, navegará por otras naciones.

“Es también una historia de amor esta novela, sólo que no es un amor romántico como era hace 25 años, es de otro tipo. La historia te habla de cómo es México y el mundo hoy, y de cómo hoy puede ser una historia de amor”. Para el lector será un redescubrimiento a través de la lectura de este libro, ver cómo se ha transformado el entorno, puesto que como se desarrolla todos los días en él, de pronto no percibe esos cambios, porque con el ajetreo constante todo se normaliza.

“El mundo de por sí cambia y todo lo que ha pasado en los últimos 25 años han sido muy fuerte en todos los sentidos, en el social, en los hábitos y las costumbres, en el medio ambiente y en la violencia. Aquí se pone sobre la mesa una cosa que yo creo que es importante, en esta novela los personajes principales son esta mujer que tanto tiempo después recorre el país y un muchacho joven que para él no es que las cosas cambiaron, son normales así como son porque es el país y el mundo en el que nació. El hecho mismo de poder viajar a todos los países hoy con tanta facilidad, te habla del mismo proceso de globalización, hay mucha movilidad, la gente va y viene, no se necesita ser rico para viajar, para la gente de hoy esto es lo normal”.

La palabra cambio es muy democrática, ni buena ni mala, todo depende del contexto que vive cada ser. “La novela no califica bueno o malo, bonito o feo, mejor o peor, en ella los personajes viven lo que sucede, a veces con mucha alegría, a veces con mucha tristeza; a veces con culpa o con arrepentimiento; con alegría o con diversión, como nos pasa a todos en la vida cotidiana, nadie se puede mantener 100% feliz o triste, eso no existe, los humanos somos complejos, estamos cambiando y la novela no juzga, relata”.

JL