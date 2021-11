“Nunca”, de Ken Follett, una novela sobre el presente

El prolífico narrador británico Ken Follett ha publicado una nueva novela y sale a la venta en español esta semana; este libro, cuyo título es “Nunca” (Plaza y Janés, 2021), es definido por su autor como un thriller ambientado en la actualidad pero que “se inspira en eventos que ocurrieron hace más de cien años”, aquello que desencadenó la primera Gran Guerra. Con todo, admite que “no se trata de una novela histórica”, lo que genera muchas expectativas entre sus numerosos lectores.

De sobra conocido es que la primera Guerra Mundial “comienza” oficialmente a partir del asesinato del archiduque Francisco Fernando, el 28 de junio de 1914, un punto decisivo que despertó en el escritor la inquietante pregunta de si tal cosa “podía suceder de nuevo” en nuestra época pues aquel conflicto bélico fue un claro ejemplo “de cómo se toman decisiones que llevan a que se desencadene una guerra catastrófica”.

Así, Follett dio inicio a una investigación que, debido a la contingencia sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19, no pudo llevar a cabo; sin embargo, echó mano de la inmensa reserva documental y fotográfica de la red (“sobre todo Google Earth”), además, “entrevisté a numerosos políticos y académicos” que conocían bien los lugares en donde se ambientaría la historia.

De esta forma, cuando nos adentramos en la narración, lo primero que resalta es que la protagonista es la presidenta de los Estados Unidos (Pauline Green), personaje que -dice el escritor- eligió que fuera “una mujer, porque así sería más coherente, más moderada y razonable, lo que me pareció que resultaría más convincente”.

Convencido de que “prevalece” aún en el mundo la idea de que “una mujer no debe dirigir” los destinos de un país -como asevera en la novela un líder populista (James Moore)-, Follett afirma que hoy día “hay suficientes mujeres dirigentes en el mundo, lo que demuestra que la idea de que no deben hacerlo ya es anticuada”.

Entorno peligroso

Ahora bien, para el autor de “Los pilares de la Tierra”, que se desate una “tercera guerra mundial” es un escenario verdaderamente posible, como narrador “no pretendo tener respuestas, sino explorar cómo pueden suceder las cosas”; ahora existen “muchas posibilidades de que ocurra una guerra nuclear, pero también hay otras amenazas (el cambio climático, un virus agresivo) que definen un entorno de miedo, de peligros, así como decisiones políticas que pueden llevar a consecuencias terroríficas”.

Con todo, respecto del futuro -comenta Follett- aunque “en general soy una persona optimista, en este caso no; creo que hay demasiados peligros y somos muy lentos para afrontarlos. Además, me preocupa la actitud desenfadada de la gente ante estas amenazas y, asimismo, me sorprende que a veces voten por líderes que limitan sus libertades o se acercan al fascismo” (como en Turquía o los Estados Unidos).

Finalmente, Ken Follett se refiere a “Nunca” como “un libro único, no una continuación”, un texto cuyo título expresa su deseo de que lo que cuenta “no ocurra nunca”; después de todo, enfatiza, “todos mis libros tratan sobre personajes que luchas por su libertad de una forma u otra. Es fácil saber de qué parte estoy”.

TOMA NOTA

Novelas históricas

Lo más reconocido de Ken Follett

Serie The Century

“La caída de los gigantes” (2010)

“El invierno del mundo” (2012)

“El umbral de la Eternidad” (2014)

Serie Los pilares de la Tierra” (orden narrativo)

“Las tinieblas y el alba” (2020)

“Los pilares de la Tierra” (1989)

“Un mundo sin fin” (2007)

“Una columna de fuego” (2017).

EL DATO

Sinopsis

Definida como un thriller que se ubica en el presente, “Nunca” es una novela que lanza una advertencia a sus lectores: el mundo es sitio peligroso donde abundan héroes y villanos, políticos desencantados, agentes de élite y revolucionarios llenos de cinismo. Como telón de fondo, como consecuencia de lo que pasa, siempre el fantasma de una guerra probable y posible…

MQ