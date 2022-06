"Naufragios", el tejido de tres poderosas historias

El más reciente libro del escritor chileno José Ignacio Valenzuela, ‘Naufragios’ (Suma de Letras, 2022), es un compendio de tres historias que podrían calificarse como relatos largos o novelas cortas, pero al fin historias que gravitan alrededor de las relaciones humanas, sobre todo asuntos amorosos y pasionales, con personajes que son llevados por el miedo o el placer hacia el infortunio.

Así, refiere el escritor, “yo considero este libro como compuesto de tres novelitas cortas, todas unidas por un hilo en común y una estética común; las tres dan vida al volumen. Ahora, ese hilo común es que las tres suceden en una isla (distinta) y en cada una de ellas, un personaje naufraga metafóricamente en su vida, alguien a quien el agua le llegó al cuello. Pero, claro, en un nivel más profundo se encuentran también el tema de la muerte, la ruptura, el abandono y la pérdida; son los motores que mueven estas tres historias”.

Dando vida a un libro

En este sentido, pensando en los orígenes del libro, “cuando me senté a escribir ‘Naufragios’, años atrás, me senté a escribir una novela corta; y yo tenía las ganas de hacerlo a partir de pies que me impuse, o sea, escribir una historia que sucede en una isla -puesto que viví mucho tiempo en Manhattan y en Puerto Rico- y quería hacer una exploración literaria de lo que significa vivir en una isla y el pie forzado fue que un personaje estuviera naufragando”, dice Valenzuela.

Asimismo, “por una razón que no sé pero fue muy arbitraria”, explica el narrador, “definí que el agua tendría un componente muy importante en esta primera historia; por eso la lluvia, por eso el río. Lo hice como un ejercicio literario. Y con base en esos elementos arbitrarios comencé a escribir. Pasaron dos años y recordé la novelita, y busqué escribir ahora sobre otra isla pero con la tierra como elemento importante; y para cuando estaba escribiendo la tercera, me di cuenta que tenía en mis manos un cuerpo, que estaba dando vida a un libro”.

Personaje memorable

Y como apunta el propio Valenzuela, es notable que “Caruca”, en el relato final, “es mi personaje favorito; porque me caen bien las abuelas, siempre. Ella es como el sol en torno al cual giran los otros personajes de la historia. Y es el centro porque la premisa o el elemento para narrar es el fuego, y ella es fuego, la pasión, la chispa”.

Ahora, Caruca tiene mucho sentido personal porque, comenta el autor, “viví muchos años en Puerto Rico; y ella es el tipo de mujer boricua que admiro, parecen no tener edad, porque son físicamente atemporales y son el centro de la familia, matriarcas poderosas donde los hombres son prácticamente inexistentes; y no les queda más remedio que convertirse en ‘diablas’ para sacar adelante a su gente. Es un tipo de ser humano ante el cual me quito el sombrero; y Caruca es mi homenaje para ellas”.

Siempre contrariedades

De igual modo, para Valenzuela es claro, en estas historias está presente el amor, “pero todo amor, hasta el más dichoso, tiene siempre una contrariedad. Eso lo hace fascinante y adictivo, porque uno sabe que, de algún modo, tiene una fecha de caducidad. Yen estas historias hay mucho de ello: en una hay un amor turbio y confundido, donde la condena del personaje es amar las letras”.

Y continúa el narrador, “en el segundo relato, el amor es dañino de un padre para con su hijo, pareciera odio y no amor, pero lo importante es descubrir la medida de ese amor en un momento crítico; el tercero, es amor de la abuela por un nieto, avasallador e incuestionable, pero hay otros, uno de calentura hormonal y otro fundado en el interés, los tres son poderosos y tienen consecuencias definitivas”.

Lo que viene pronto

Finalmente, hasta hace poco dedicado a la escritura de telenovelas, José Ignacio Valenzuela -cuya serie ‘¿Quién mató a Sara?’ (Netflix) tuvo un éxito enorme- no ignora del interés concreto de la industria audiovisual por revisar su cuerpo literario: "A raíz de este hecho se vendieron los derechos de varias de mis obras. Pero yo no hago libros con ese interés; en el caso de ‘Naufragios’, creo, sería muy difícil (o extraño o difícil) llevarlo a la pantalla".

Para concluir, en cuanto al futuro inmediato, “estoy escribiendo un nuevo libro para niños, porque no me gusta repetir el mismo género ni la misma audiencia; se estrena en agosto, en Netflix, una nueva serie llamada ‘Donde hubo fuego’ (con un tono distinto a la anterior); además de la publicación en España de mi novela ‘Mona Carmona y el enigma de la Sagrada Familia’, y un libro infantil (en inglés) en los Estados Unidos. Este está siendo un año muy ajetreado para mí”.