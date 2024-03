Natalia Arauz y Carina Sainz presentan camaleónica exposición de pintura

Con la intención de ser transparentes en su manera de interpretar la vida, Natalia Arauz y Carina Sainz, dos jóvenes artistas tapatías, presentaron una exposición cargada de color y expresividad, llamada “Camaleón”.

Son 15 cuadros con pequeñas piezas, unas individuales, otras en serie, tanto en figuras cuadradas como circulares, trabajadas principalmente con acrílico, las cuales mezclan varias técnicas, colores y texturas.

“Nos sentimos identificadas con el camaleón por su transparencia, es transparente en cuestión de personalidad, por su libertad de expresión, ya que proyecta lo que siente con sus colores”, explicó Natalia Arauz.

La joven de 26 años, proveniente de una familia de vocación artista, utilizó acrílico transparente, con marcos blancos, mientras que su compañera, Carina, usó fondos coloridos para enmarcar sus lienzos, trazados con una fusión de acrilico, acuarela y papel de china.

“Yo ya no me quiero guardar las cosas, y el camaleón es muy expresivo, por eso elegimos ese tema. Yo quería expresar a través de algo más, y el papel de china me encantó al ver cómo con el agua suelta color y al pegar otro soltaba otro color, es una técnica mixta para tener muchas capas que representa la textura de las escamas del camaleón”, señaló Sainz, quien también es productora musical y diseñadora de modas.

Uno de los objetivos de esta exposición es generar empatía y diálogo con el espectador, por ello, las obras carecen de título, es el propio observador quien podrá titularlas en una libreta a disposición del público, que está junto con decenas de stickers con pequeños fragmentos de las obras, los cuales están disponibles para recuerdo de la gente.

Esta es la segunda exposición que presentan ambas artistas de manera conjunta, las dos coinciden en que sus trabajos se complementan y a la vez se equilibran, por eso han logrado esta mancuerna.

‘Camaleón’ estará disponible hasta este domingo en la cafetería Comala, ubicada en la calle Manuel M. Dieguez 15, en la colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Las obras están a la venta. La exposición fue inaugurada con música en vivo de un Dj y la coctelería del lugar.

YC