Armonía, paz y relajación fue lo que se vivió ayer con Manu Om, en el estudio Creahoy, un espacio ubicado en Jardines del Bosque, mismo que ayuda al crecer emocional, mental y espiritualmente a través del yoga y otras prácticas.

Desde Barcelona, Manu Om, en compañía de su grupo, llegó a México para compartir su arte con las más de 60 personas que se dieron la oportunidad de conectar consigo mismas por medio del Kirtan, una de las prácticas del yoga que trata del canto devocional y rezos que brindan un bienestar personal.

El español se dijo muy contento de visitar tierra azteca por segunda ocasión, mencionando que impartir estas actividades proporcionan que el mundo pueda ser más llevadero y tenga un toque colorido entre tanta oscuridad que se ha vivido últimamente.

“Esta es la segunda visita en México como profesional. Junto con el amor que se tiene con la gente de Creahoy, nos dimos la oportunidad de realizar este concierto para compartirlo con la gente de Guadalajara. Me siento sumamente contento de estar por acá porque, para mí, es muy especial este encuentro.”

“Yo siento que la música cruza fronteras, llega a todos los rincones y, en específico, nuestra música ha generado un impacto en algunas personas. La música cambia vidas, y no sólo hablo de la mía, sino también la de muchos. Nos permite darle un toque diferente a este mundo que está lleno de grises”, expresó el músico.

A lo largo de dos horas, los asistentes pudieron disfrutar del amplio repertorio de Manu Om. A su vez, existieron momentos para poder reír y compartir algunas experiencias personales que contribuyeron a hacer más ameno el evento, esto desde la conciencia de vivir el ahora y el presente.

Durante el evento, Manu Om comentó que este tipo de prácticas no son nuevas, pero que las mismas han ido expandiéndose en diversas naciones sin importar el idioma que se hable, puesto que el universal son los cantos.

“Esto no es un invento nuevo, en India es algo que ocurre desde hace miles de años y esa forma de yoga es de las más antiguas. El cantar o recitar el gran misterio se generó al tomar de referencias a otras artistas y encontré una comunidad muy bonita sin importar nuestro idioma original".

“Desde mi perspectiva, creo que he crecido gracias a que he estado atento al escucha y obedecer lo que se me iba requiriendo y de lo que me enseñó mi maestro espiritual que es ser muy honesto. La honestidad también te abre caminos muy importantes y debe de ser la vara que rige a cada ser humano”, concluyó Manu Om.

Asistentes al evento de Manu Om. EL INFORMADOR/ H. Figueroa

Un aliado para la belleza

Hacer yoga ayuda a mantener una piel sana al reducir los efectos de estrés, al oxigenar la piel y apagar el gen NF-kB que crea envejecimiento prematuro en la dermis.

Gracias a diversos estudios se ha comprobado que las prácticas como la meditación y yoga ayudan a fortalecer las defensas del cuerpo y son auxiliares en el tratamiento de enfermedades como la psoriasis, padecimiento de la piel que causa manchas rojas y escamosas en las rodillas, codos, tronco y el cuero cabelludo.

CT