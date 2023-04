El compositor y director de orquesta tapatío, Juan Pablo Contreras, publicó recientemente su nuevo sencillo “Canción de Amor”, el primer movimiento de su concierto para violín, “La Minerva”, la cual es su tercera obra de cuatro, las primeras dos son “Corazón Azul” y “Lucha Libre”.

Escrito con el apoyo del PECDA Jalisco, “La Minerva”, rinde homenaje a las mujeres mexicanas y toma como inspiración justamente a esta figura, símbolo de fortaleza e icono de Guadalajara.

“Esta es la tercera obra que lanzamos para el disco, hemos hecho algo bastante nuevo, especialmente en el mundo de la música clásica, que es lanzar cada track del álbum como sencillo y acompañado de un video orquestal. Nos hemos querido enfocar en cada historia, que la gente pueda sumergirse a lo que estamos contando con cada obra”, cuenta en entrevista a EL INFORMADOR, Juan Pablo.

Además, siempre busca hacer contenido detrás de cámaras para que el público sepa quiénes son los solistas que lo acompañan, en este caso para “Canción de amor”, que es una balada ranchera muy apasionada en la que el violín toca melodías líricas de corte romántico, la ejecutante es Angélica Olivo, venezolana radicada en Guadalajara y solista en la grabación que realizó la Orquesta Latino Mexicana bajo la batuta de Contreras.

Recuerda el músico que este trabajo artístico él y Olivo lo estuvieron desarrollando por ocho meses. “‘La Minerva’ es un concierto para violín y orquesta, escrito en homenaje a la mujer mexicana. Como mi música es muy narrativa y muy visual, lo que se me ocurrió a la hora de escribir un concierto para violín -porque éste fue mi primer instrumento, lo comencé a tocar cuando tenía seis años y como hasta los 14- fue (imaginarme) el monumento de La Minerva, pero que en lugar de sostener su escudo, estuviera sosteniendo un violín y en lugar de su lanza, el arco del violín” y también la visualizó enfrente de la orquesta, “lista para llenar el teatro con su sonido majestuoso”.

Para Juan Pablo rendirle un homenaje a las mujeres mexicanas, le significa mucho, pues comparte que muchas de ellas son el sustento de nuestro país, “y en lo personal me tocó crecer con figuras muy importantes en mi infancia, con mujeres que me criaron y me parecía una oportunidad ideal para combinar estas dos cosas, un concierto majestuoso para violín y que La Minerva fuera la fuente de inspiración. A la vez íbamos a grabar en Guadalajara donde está este icono importante”. “La Minerva” se compone de tres movimientos, los otros dos se lanzarán en mayo y en junio.

El tema “Canción de Amor” fue grabado bajo el respaldo de Universal Music. CORTESÍA

El disco se grabó en el Conjunto Santander donde también se hicieron los videos. Y la orquesta Latino Mexicana que él fundó en el verano del 2021 y que son 45 músicos, lo acompaña para este proyecto que respalda Universal Music, sin embargo, comparte que la idea es que la orquesta también pueda tocar música de compositores mexicanos y latinos, “pues cuando vas empezando a veces es muy difícil tener oportunidades para escuchar tu música, siendo tocada como compositor y que también tenga una buena grabación. Entonces, es parte de la misión de esta orquesta”.

Finalmente, recuerda Juan Pablo que la cuarta obra será lanzada en el mes de septiembre, será la más mexicana, mientras que el disco completo donde se incluirán ésta, así como “Corazón Azul”, “Lucha Libre” y “La Minerva” será lanzado en noviembre en formato físico y vinilo. “Estamos planeando también hacer una presentación en vivo en Guadalajara y una gira con esta orquesta en otras ciudades del país. Queremos que la gente escuche esta música que en su mayoría son puros estrenos, es música nueva que nunca había sonado en el mundo”.

Juan Pablo se dice muy emocionado por esta hazaña que está desarrollando donde la esencia mexicana está muy presente.

CT