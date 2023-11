En el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), llega hoy al Museo Cabañas la exposición “Mosaico. Código itálico de un arte atemporal”; organizada por el Instituto Italiano de Cultura, la exhibición forma parte del programa con el cual participa la delegación de Italia.

Se trata de una experiencia multimedia itinerante que narra la historia de Italia a través de su patrimonio cultural, profundizando en la técnica que caracteriza el antiguo oficio artístico: el mosaico.

Ayer se realizó un recorrido por esta muestra donde EL INFORMADOR estuvo presente. En dicho evento Gianni Vinciguerra, Director del Instituto Italiano de Cultura en la Ciudad de México, explicó que poder asistir a esta exhibición es la oportunidad de apreciar cada obra de mosaico, incluso, en algunos casos, con más detalle que si se apreciara directamente, gracias al trabajo del grupo que se encargó de obtener y estructurar el material expuesto.

“Se armaron literalmente campañas fotográficas y de grabación en los sitios que están retratados en la exhibición, para que el visitante pueda alcanzar a ver detalles que incluso en una visita presencial no podría notar, porque muchas veces los mosaicos están a metros de altura. Y entonces no se aprecia el detalle, no se aprecia el trabajo”.

Concebida por Magister Art, la muestra ofrece un viaje de dos mil años, desde el Norte hasta el Sur del país; está estructurada en seis estaciones que abordan la importancia histórica de sitios como: Roma, Pompeya, Aquilea, Rávena, Palermo-Monreale, Piazza Armerina, y Baia.

A lo largo de cuatro salas, los visitantes se verán envueltos en una experiencia inmersiva que abarca momentos marcados por la espiritualidad, el renacimiento, la experimentación, la recuperación, el conocimiento, la fuerza, el encanto y el misterio.

Por si fuera poco, los espera un módulo especial que sumerge al público en el golfo frente a la ciudad de Nápoles, recreando la oscuridad y el silencio que experimentan los buzos antes de iluminar lentamente los mosaicos en el parque arqueológico sumergido de Baia.

Y eso no es todo, para llevar la experiencia a un nivel superior, la exposición cuenta con un sistema que permite a cada visitante descargar la App Magister Art Player. Esta herramienta digital proporciona audioguías en cuatro idiomas y acceso a material audiovisual, imágenes y documentos históricos exclusivos de la muestra, brindando una perspectiva única y personalizada.

Esta exhibición presenta piezas que abarcan de la Antigua Roma a la Edad Media. EL INFORMADOR/ A. Navarro

Agéndalo

Inauguración

Muestra: “Mosaico. Código itálico de un arte atemporal”

“Mosaico. Código itálico de un arte atemporal” Apertura: Hoy, a las 19:00 horas.

Hoy, a las 19:00 horas. Sede: Salas 9-12 del Circuito Sur, del Museo Cabañas.

Salas 9-12 del Circuito Sur, del Museo Cabañas. Clausura: 3 de marzo de 2024.

