Beatriz Domínguez Plaza asumió la dirección del Museo Regional de Guadalajara (MRG) en enero de 2023, relevando a Blanca Alicia Martínez, quien había encabezado el recinto desde febrero de 2022.

Domínguez Plaza reflexiona sobre los logros de su gestión y los retos que aún enfrenta la institución cultural. En entrevista con EL INFORMADOR, la directora compartió detalles sobre los planes del museo, las exposiciones venideras y las acciones que se han implementado durante su administración.

Uno de los principales objetivos para el cierre de año es consolidar los proyectos que se han venido gestando a lo largo del 2023. “Este último trimestre por lo general se ha caracterizado por ser el periodo más fuerte, porque es la parte en la que se viene trabajando desde principios de año para culminar”, explicó Domínguez Plaza.

Entre los proyectos más destacados se encuentran la apertura de dos salas permanentes y la creación de una nueva ludoteca. La directora señaló que la primera sala estará dedicada a la etnografía, y para su curaduría se ha trabajado con una investigadora especializada. La segunda sala, que ya existía pero ha sido renovada, cuenta con obras de artistas como José Guadalupe y Diego Rivera. “Se ha actualizado para que se pueda entender mejor el trasfondo de las obras”, detalló.

En cuanto a la ludoteca, Domínguez Plaza destacó que el espacio contará con apoyo de nuevas tecnologías para hacerlo más atractivo para el público infantil y juvenil, además de complementar las áreas existentes del museo donde ya se realizan talleres y cursos.

Otro aspecto fundamental en la gestión de Domínguez Plaza ha sido la reorganización del almacén de bienes culturales del museo, un proceso que, según la directora, es indispensable para el mantenimiento y preservación del patrimonio del museo. “Había que iniciarlo. Nos llevará tiempo, pero es un paso necesario. También estamos actualizando los datos y el estado de conservación de las piezas”, explicó.

En cuanto a las exposiciones temporales, la directora adelantó que el museo inaugurará una muestra sobre la influencia de David Alfaro Siqueiros en los artistas de Jalisco. Este proyecto se desarrolló en conjunto con la Universidad de Guadalajara y será un complemento al trabajo que el museo ya ha realizado sobre la obra de José Clemente Orozco, otro gran exponente del muralismo mexicano. “Propuestas culturales tenemos muchas. El trabajo no se detiene, y siempre estamos buscando perfeccionar lo que hacemos”, afirmó.

Sobre su gestión, Beatriz Domínguez Plaza reflexiona que su experiencia previa en otros museos ha sido clave para identificar áreas de mejora en el Museo Regional. “No es el primer museo que dirijo, y creo que es importante mencionar esa parte. Cuando llego, hago un análisis profundo de lo que realmente está pasando, y lo primero que noté fue que el número de salas abiertas al público era muy reducido”, comentó. Desde su llegada, se ha trabajado en abrir más salas y optimizar el uso de espacios que antes estaban destinados a otras funciones, como almacenamiento. Uno de los logros más significativos fue la reapertura de la sala Roberto Montenegro, un espacio emblemático del museo que había sido utilizado para resguardar materiales, pero que ahora ha sido recuperado para su propósito original: ser una sala de exposición.

Abierta al diálogo

La gestión de Domínguez Plaza no ha estado exenta de controversia. Ernesto Juárez Sánchez, secretario general de la sección Jalisco del Sindicato de Técnicos y Profesionistas del INAH, expresó el descontento de los trabajadores en cuanto a la falta de atención a las necesidades básicas del museo.

Juárez Sánchez criticó las condiciones del Museo Regional, señalando la existencia de salas cerradas y la carencia de servicios básicos para los visitantes.

“Dentro del Museo Regional de Jalisco hay deficiencias como salas cerradas, salas que han sido desmanteladas, y no hay una intención clara de cuándo se van a volver a abrir”, afirmó.

Ante estas críticas, Domínguez Plaza destacó la importancia del diálogo y subrayó que siempre ha estado abierta a escuchar las demandas de los trabajadores. “Para mí, la libertad de expresión es muy importante, y escuchar a los trabajadores lo es aún más. Soy una trabajadora del INAH, dirijo un espacio, pero también soy institucional, y las manifestaciones de todos los trabajadores, no sólo de los sindicatos, son importantes”, señaló.

La directora reconoció que las posturas opuestas siempre han existido dentro del instituto, pero insistió en que el diálogo y las propuestas constructivas son la clave para resolver cualquier conflicto. “Descalificar no lleva a nada. Si no viene acompañado de una propuesta, no se avanza”, afirmó.

En cuanto a las salas cerradas, Domínguez Plaza aclaró que, en la actualidad, sólo una sala permanece cerrada debido a la revisión de su guion museológico: “Cuando llegué, el promedio de salas abiertas era de siete, ahora tenemos once salas abiertas. Si alguna sala está cerrada, puede ser por motivos como la inasistencia de un custodio, pero no es porque no queramos abrirlas”, explicó.

La directora también señaló que se ha recuperado la capilla del museo, un espacio que estuvo cerrado temporalmente por una avería en el piso, pero que ya ha sido restaurado y reabierto al público.

Sobre la ratificación del antropólogo Diego Prieto como director general del INAH, Domínguez Plaza señaló que, como en todas las administraciones, siempre hay áreas de mejora. Sin embargo, destacó que la recuperación de espacios, la proyección cultural y el fortalecimiento de las redes de colaboración con otras instituciones han sido logros importantes durante su gestión en el Museo Regional de Guadalajara.

“La proyección del museo ha sido muy importante. Estuvimos presentes en la FIL, en Papirolas, y hemos reforzado nuestra colaboración con otras instituciones, algo que no se estaba haciendo antes”, concluyó.

La directora reafirmó su compromiso con la mejora continua del museo y su apertura al diálogo con todos los trabajadores, insistiendo en que cualquier señalamiento debe ir acompañado de propuestas para construir un mejor espacio cultural para el público.

CT