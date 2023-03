Para celebrar una trayectoria de más de 40 años dedicados al arte, inauguraron ayer la exposición “Dimensión temporal en la escultura”, con obra de la maestra Dolores Ortiz, un conjunto de poco más de 30 piezas —entre figuras de tallado en madera, piedra caliza, obsidiana, turquesa, joyería y xilografías— que se exhiben en dos salas de la segunda planta del Museo de las Artes (MUSA) de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

En este sentido, “Dimensión temporal en la escultura” es una muestra retrospectiva “porque hay obras de hace años, sobre todo las hechas en madera, hay algunas piezas de 1996”, explica Ortiz en entrevista con EL INFORMADOR.

Dolores Ortiz comparte que su primer contacto material con el arte se dio cuando cursaba la secundaria, “tuve una maestra, una escultora reconocida llamada Ofelia Arizmendi, y ella se dio cuenta de que tenía facultades para el modelado. Después, mi interés fue entrar a la Escuela de Artes y, de esa forma, me inicié formalmente en esta carrera”.

Una profesión dura

Pionera en el ámbito de la escultura a nivel nacional, la maestra fue incluida entre los primeros doce elegidos para la primera temporada del programa televisivo “De propia voz, maestros de la Universidad de Guadalajara”, el cual se transmite por Canal 44 y rinde homenaje a destacadas figuras de la docencia universitaria, y ella en lo particular por destacar como mujer en el ámbito de las artes.

Sobre eso, Ortiz establece que “es una profesión difícil y cara, retadora en el sentido de que se necesita mucha fuerza para determinar ciertas cosas; por eso creo que no hay tantas mujeres escultoras, y soy talladora, no me atrae el modelaje, y así ha sido durante mi carrera, dentro de una profesión que es muy dura”.

Que hubieran tomado en cuenta su trayectoria artística para el programa de TV es algo que agrada a la maestra; “sobre todo porque nuestro sistema político no es muy fanático de la cultura y, por fortuna, la Universidad sí, por eso la idea de este programa me pareció interesante. Además, tengo 45 años dando clases en la UdeG, y me puedo jactar que hemos producido grandes generaciones y varios buenos escultores surgieron de ahí”.

Oficio bien aprendido

“Desafortunadamente”, detalla Ortiz, “la escultura no es tan recurrente o socorrida como la pintura; en buena medida porque, como dije, es onerosa y difícil costearla. La escultura tiene poca difusión y no es tan comercial, como podría ser la pintura; cuesta trabajo ubicarla en el espacio y debe competir con otros objetos por ese espacio. Pero creo que en la universidad hemos preparado a muchachos que se dedican hoy a la escultura, de forma decidida”.

En ese sentido, agrega la artista, “tuve la suerte de tener grandes maestros en la universidad, estuve dentro de las primeras generaciones de la antigua Escuela de Artes y, por fortuna, puedo enfrentar a cualquier escultor: soldar, hacer talla, modelar, puedo hacer todo, porque aprendimos el oficio con sangre, pero bien aprendido”.

La exposición, en gran medida, está conformada por un conjunto de piezas en piedra caliza. CORTESÍA

Principio de vida y muerte

Gran parte de la muestra “Dimensión temporal en la escultura” está conformada por un conjunto de piezas en piedra caliza; indica la artista que pertenecen “a un proyecto que comencé antes de la pandemia y que continué durante la contingencia; deriva de las espirales, aunque yo la desarrollé al moverlas hacia la tercera dimensión. De ahí provienen esas obras, desarrolladas en torno a la imagen de las espirales”.

Como material, la piedra caliza “es un material que había trabajado antes”, relata la escultora, “la cuestión es que la imagen de la espiral me atrajo para la serie, pues siempre he pensado que se trata de un principio de vida y muerte; aquí, se recrudece esto gracias a la pandemia, un periodo en el que todos sufrimos. De hecho, de ese tiempo proceden también las xilografías que presento, basadas en espirales y realizadas entre 2019 y 2022. Esa es obra reciente”.

Toma nota

Exposición: “Dimensión temporal en la escultura”.

“Dimensión temporal en la escultura”. Artista: Dolores Ortiz.

Dolores Ortiz. Abierta al público: Del 24 de marzo -hoy- al 25 de junio de 2023.

Del 24 de marzo -hoy- al 25 de junio de 2023. Sede: Salas 8 y 10, planta alta MUSA (Av. Juárez 975, Col. Americana, Guadalajara).

Salas 8 y 10, planta alta MUSA (Av. Juárez 975, Col. Americana, Guadalajara). Obra participante: Esculturas talladas en piedra caliza, en madera de parota, de cedro, de nogal, de caoba, de sabino, de madroño, así como en obsidiana y turquesa; así como joyería de plata con piedras y gemas. Así como xilografías.

CT