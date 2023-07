El próximo sábado 8 de julio, a las 13:00 horas, el Museo Cabañas abrirá las puertas de una de sus salas al ceramista y artista visual Adrián Guerrero (Guadalajara, 1975), cuya exposición “El tiempo no es nada” se exhibirá en el recinto Patrimonio de la Humanidad hasta el 30 de septiembre entrante.

Esta muestra individual explora el concepto filosófico del tiempo contenido en los textos de Agustín de Hipona -San Agustín, Padre de la Iglesia- y el artista realiza diferentes ensayos plásticos y escultóricos que involucran las nociones de presente, pasado y futuro, como una reflexión ontológica sobre la naturaleza del tiempo y nuestra experiencia humana.

Respiro de piezas

En entrevista con EL INFORMADOR, el artista tapatío comparte que esta colección se preparó ex profeso para esta exhibición, “ha sido algo emocionante porque con Víctor Palacios -curador en jefe del Museo Cabañas-y su equipo he trabajado muy bien, todo este proceso ha sido fruto del diálogo y no es una forma de trabajo habitual; en mi caso, a mí me ayudó a quitar las cosas que no eran precisamente las necesarias para formar parte de esta exposición”.

Así, la muestra se conforma de 16 piezas en total, dispuestas en la Sala 6 del Circuito Norte del museo (de treinta metros de largo); “a mí me gusta que no sean tantas piezas, para que puedan respirar”, comenta Guerrero, “hay una sola pieza de mediano formato, constituida por tres cubos de concreto, y es la única obra que va a piso, lo demás va al muro”.



Dialogar con Agustín

En buena medida, la exhibición integra dibujos, algunos de ellos intervenciones de pinturas que han representado a San Agustín, “tomo su iconografía, como siempre se le ha pintado, como doctor de la Iglesia y su pluma; él es el gran filósofo que termina de asentar la teología judeo-cristiana en su momento. Esa parte no es la relevante para mí; este proyecto se basa en la última parte de ‘Las Confesiones’, dos capítulos donde el filósofo trabaja el tema del tiempo”, dice el artista.

Asegura Guerrero que “desde hace años, mi trabajo ha sido capturar el tiempo a través del dibujo; ahora lo hago sobre San Agustín; plásticamente, se trata de eso la muestra. Digamos que lo que hago, en pleno siglo XXI, mil 600 años después de que Agustín escriba su libro, me encuentro que su influencia en pensadores actuales sigue vigente; yo me siento a dialogar con él, acerca de su teoría, por medio de mi obra”.

Contra el tiempo

Así, la vigencia de los escritos del filósofo de Hipona “se acrecienta hoy día porque el tiempo es una preocupación constante de las personas, pero no cuestionamos”, afirma el artista, “aquí, casi toda la obra que presento es abstracta, creo que es lo único que puede detonar en el espectador que se abra a su propia percepción lo que imagina a partir de la propuesta artística”.

De esta forma, establece Guerrero, “al final -con independencia de si mi obra es buena o mala- creo que la obra toma su vida propia y detona en cada quien una reflexión. En este caso, mi propuesta tiene que ver con el tiempo; de hecho, el título juega con el doble significado de ‘El tiempo no es nada’ -frase literal del filósofo- y, luego, tacho la negación y ‘es nada’. Lo que no hay que olvidar es que la filosofía rasca donde no hay comezón. La idea aquí es poder confrontar al espectador contra el tema del tiempo”.

Adrián Guerrero (Guadalajara, 1975)

Ceramista autodidacta, vive y trabaja en Guadalajara. Es arquitecto de formación y obtuvo una maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO, donde también imparte el taller de Escultura en Cerámica y Taller de Creación II. Sin dejar de lado su pasión por la cerámica, crea piezas, objetos e instalaciones con diversos materiales y soportes como la fotografía, el video, el dibujo, la escultura o la pintura. Su obra forma parte de importantes colecciones en México y el mundo. Desde 2004 a la fecha ha participado en exposiciones en diferentes ciudades de la República Mexicana, así como en España, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela, Singapur, Corea, Italia y República Dominicana.

CT