Muñoz Ledo, el hombre dela izquierda Republicana

El político, politólogo y diplomático mexicano Porfirio Muñoz Ledo -quien además ha sido fundador del PRD y dirigente nacional de dos partidos políticos, además de candidato a la presidencia de la república en el 2000- estuvo presente en la 35 edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara para presentar su más reciente libro, “El poder y la República. La transición secuestrada” (Debate, 2021), un compendio de escritos varios que recorren las últimas décadas en la vida política de la nación.

Su libro, establece el político, “es una compilación de muchas cosas; un volumen que me gustó mucho porque se hizo casi solo, en el sentido en que fui metiendo -por diez años- a la computadora mis principales textos. Cuando los vi reunidos, supe que había que compactarlos en un libro”.

Muñoz Ledo destaca que este proceso “ya lo había hecho antes”; pero este comienza a fines de los ochenta, “cuando regresaba de Nueva York y nos lanzamos con todo a la lucha política, ese fue el periodo en que arrancamos y éste en el que culmina”. Hay, por supuesto, diversos textos, pero enfatiza el político sobre el llamado “La izquierda republicana”, en sus palabras, “una definición de izquierda, la mía. Soy un hombre de izquierda republicana y el tema es importante para mí”.

Constitución y semblanzas

Con todo, conjuntaron “textos de la primera época, que llamo ‘Agonía de un régimen’, ya después vienen Fox, Calderón y Peña”, en general, detalla Muñoz Ledo, el libro es “un conjunto de propuestas políticas y de obra revisada. Y de todo, de lo que me siento más orgulloso es del capítulo ‘La refundación de Tenochtitlan; son cuatro años de mi vida dedicados a la elaboración de la Constitución de la Ciudad de México, logrando la plena autonomía. Este libro es una obra, una vida, un pensamiento”.

Además, señaló el político, “hay una sección de semblanzas de amigos míos, gente cercana que murió en esos años. Son artículos que publiqué en mi columna de El Universal (entre ellos, Carlos Fuentes, Fernando Córdova, de líderes de izquierda y de Fidel Castro y Salvador Allende); me gustan mucho”.

Lo que tiene claro Muñoz Ledo es que este volumen “no está hecho con ánimo de denostar a nadie. Más bien, de explicar la segunda parte de la transición democrática, los tiempos del ‘88 a la alternancia del poder con Fox. Y yo digo que hay ciclos y periodos históricos en esta transición: el primero va del desprendimiento del PRI a la primera alternancia (que se fue al vacío), viene luego la decadencia (con Calderón y Peña), luego la recuperación del movimiento (con López Obrador)”.

Pasión y lucidez

Aunque, explica el diplomático, él juzga que acaba la transición, “no sé si acaba el periodo neoliberal. Ahora vamos ¿a qué? No lo sé. El libro llega como a un precipicio. Es la gran reflexión, nadie sabe a ciencia cierta qué viene para el país, pero tampoco para el mundo. Yo no creo sea el modelo neoliberal; eso sí, habrá cambios inmensos gracias a la tecnología, la informática, la cibernética, las pandemias. Viene otro mundo que no conocemos. Otro tipo de Estado. México va a ser apasionante y hay que verlo con lucidez”.

En este contexto en el que Muñoz Ledo aclara nuevamente que el proyecto iniciado en 1988 acaba con el primer trienio del gobierno de López Obrador, es enfático al afirmar que “en el siguiente tiene que definirse a dónde vamos. Hay muchas posturas, pero no hay que pelearse. Yo sí apuesto, y lo he dicho siempre, a una segunda parte de sexenio con más consenso. Algo que me parece muy importante”.

Los pantalones de la nación

En este sentido, el miembro activo de Morena se refirió a la inauguración de la feria como “un acto universal salpicado de diferendos aldeanos”, a lo que sumó “la calidad del debate político” que se apreció, sobre todo el tema de las autonomías, “es lo fundamental, la relación entre el Estado y las autonomías”.

Muñoz Ledo estableció que algunos de los discursos que escuchó fueron “de un país civilizado, de nación con pantalones largos”; entre ellos, un discurso “brillante y contundente”, en un evento “en el que no olvidaré a ninguno de los oradores, porque no hubo ninguno malo”.

MQ