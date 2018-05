Mozart, como nunca lo escuchaste antes

Con una historia de medio siglo de existencia, la Orquesta de Cámara Amadeus de la Radio Polaca visita, por primera vez nuestro país; específicamente Guadalajara, a propósito del Festival Cultural de Mayo, el cual culminará el día 25 de mayo.

Precisamente, tomando como marco tal evento es que la orquesta, comandada por las directoras Agnieszka Duczmal y Anna Duczmal-Mróz, y acompañadas por el violinista Jaroslaw Zolnierczyk, se presentará el día de hoy en el Teatro Degollado.

En entrevista, Anieszka, la también fundadora de la orquesta, se dijo feliz de visitar a México: “Es la primera vez que nos presentamos en este país, después de pasar por muchas naciones, como Noruega, Alemania o Francia. El sábado anterior nos presentamos en el Teatro de las Bellas Artes de la Ciudad de México, aunque con programa distinto al de esta ocasión (hoy)”.

La directora principal reveló el porqué del nombre de la agrupación de músicos, y qué es lo que podrá apreciarse esta noche en el Degollado: “El nombre no se lo puse yo (a la orquesta), lo hicieron algunos empresarios alemanes, quienes solían decir que no había nadie que interpretara a Mozart como nosotros. Está de más decir que en nuestro programa entra música de Mozart, pero también hay música de Astor Piazzolla, como ‘Las cuatro estaciones porteñas’ o ‘cuarteto para cuerdas No. 12’ de Antonin Dvorak, por ejemplo”.

A decir de la directora, el programa se enfoca en marcados contrastes, pues dice haberlo hecho así de manera deliberada. No solo servirá para el beneplácito de los asistentes, también pretende mostrar la capacidad de los veinte músicos que componen la orquesta.

Por su parte, Anna Duczmal-Mróz, hija y co-directora de Anieszka, quien asevera que el grado de entendimiento y comunión entre los músicos es tal que basta con un gesto para entenderse entre sí. “Tenemos un grupo muy capaz, y es claro que ellos dan el 100% de sus capacidades en cada presentación, y hasta en los ensayos. El grado de entendimiento es tal que basta un gesto para ponerse de acuerdo arriba del escenario”.

Jaroslaw Zolnierczyk es el violinista invitado por parte de la orquesta, y se dijo contento de acudir a la presentación en tierras tapatías. “Es un honor interpretar mi música en México, y con la agrupación, porque ellos no aceptan a cualquiera para colaborar con ellos. De hecho, sus músicos son exclusivos, y ninguno de ellos toca en otras agrupaciones musicales clásicas, es por eso que esta tiene un sonido tan específico”.

ASISTE

No te lo puedes perder

Orquesta de Cámara Amadeus de la Radio Polaca.

D: Hoy.

H: 20:30 horas.

L: Teatro Degollado

P: El costo de los boletos va desde los $180 pesos y hasta los $250 pesos.