Mónica Lavín escribe “Todo sobre nosotras”

La amistad no solo tiene rostros, nombres, anécdotas y sonrisas. El tiempo, la distancia, los cambios de la vida y los encuentros repentinos con la muerte son pruebas de fuego capaces de dividir rumbos, de imponer silencios a charlas que parecían inquebrantables y eternas.

Sin remordimiento al pasado, Mónica Lavín ha decidido explorar el México que vivió hace más de tres décadas a través de “Todo sobre nosotras”, su más reciente novela en la que revive heridas y también genera reencuentros con la nostalgia y las nuevas verdades de cuatro amigas, quienes a pesar de los años, las tragedias y las aspiraciones por lograr una vida perfecta, descubren que su espíritu se mantiene más joven que nunca y es momento de permitirse libertades a las que han dado la vuelta.

“Son mujeres que cuando se reúnen vuelven a ser jóvenes, se conocen y no tienen nada que pretender, esa es la amistad, creo que es cuando puedes ser naturalmente quien eres, aunque siempre haya misterios” comenta la escritora en entrevista.

“Todo sobre nosotras” es una obra redonda que muestra a Mónica Lavín sin cabos sueltos en una peculiar radiografía de la amistad vivida desde la perspectiva femenina, ofreciendo una narración que lleva al lector a una reflexión profunda sobre el diálogo que se tiene con esas mujeres que ya han recorrido la vida y están dispuestas a dejar los temores y las verdades a medias en el pasado.

“Esta novela es algo que me he permitido. Antes y por mi generación, yo trataba que no pensaran que por ser mujer yo escribía solo de mujeres, tenía mucho prurito de que no pensaran que yo solo podía con las voces femeninas, pero ahora digo que quiero escribir de mujeres que tienen mi edad, que están contentas, que han vivido su sexualidad, su deseo. Quería poner toda la carne en el asador sin temor al juicio”.

¿De qué está hecha la amistad?

Lavín señala que tras un viaje a Portugal y recordando la tragedia del sismo en Ciudad de México de 1985 que le cambió la vida, fue cómo la novela “Todo sobre nosotras” comenzó a tomar forma, sin dudar en poner estos acontecimientos como contexto para sus cuatro mujeres protagonistas que a través de un viaje son capaces de unir a toda su generación y época a jóvenes lectores que ven en ellas reflejadas a sus madres, la historia y el presente.

“La pregunta que tenía era: ¿de qué está hecha la amistad? No importa la distancia ni el tiempo, siempre hay algo que vuelve a vibrar y te enfrenta a quién eres, qué sueños tienes, a tus pérdidas, tus proyectos. Así nació ‘Todo sobre nosotras’, deseando contar una historia que fuera sencilla con la amistad, pero también hiciera un recuento de mi tiempo, de lo que fue mi tiempo en el que el sismo del 85 es una huella muy fuerte”.

Mediante el itinerario que “Todo sobre nosotras” va desmenuzando en sus páginas, Mónica Lavín cuela frases y memorias personales que confrontan al lector con su pasado y el de su familia, de las limitantes y prejuicios que desde lo personal limitan a explorar y aventurarse a la vida, y sobre todo a preguntarnos: ¿Qué tanto sabemos de nuestra madre, de su juventud, de sus deseos reprimidos?

Presentación y firma de libros de “Todo sobre nosotras” de Mónica Lavín, hoy a las 20:00 horas en el Salón 2 (planta baja) de FIL.