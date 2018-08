Miguel Mesa desdobla el paisaje

El artista tapatío inauguró la exposición "Paisaje desdoblado: paisaje" en el Museo de la Ciudad (calle Independencia 684) ayer 16 de agosto y estará hasta el 11 de noviembre. Esta exhibición se conforma de 14 piezas, la mayoría son fotografías, aunque también hay un video y un objeto; a través de estos elementos, Miguel Mesa experimenta con un tema que lo ha cautivado desde 2012, el paisaje.



"Esta muestra es una manera de aproximarme al paisaje, pero no de forma tradicional, es decir, pienso en el paisaje como si fuera un sólido en el que se incluye el tiempo, tienes la imagen de cada instante del tiempo pero las piensas como todas las imágenes, se hace una especia de sólido, como una escultura de ese mismo paisaje en un lapsus de tiempo. Si yo hago cortes, el corte normal sería frontal, entonces es la imagen de un paisaje la que siempre se tiene, pero si se hacen trasversales se verá un paisaje que incluyen distintos momentos de tiempo", explica el artista.



Igualmente, para mejor entendimiento, detalla: "Si yo tomo el paisaje de izquierda a derecha y construyo un paisaje de línea vertical de cada uno de los diferentes tiempos se tendrá una sola imagen con un barrido diferente de instantes".



El artista cuenta que esta exposición surge de una inquietud que ha desarrollado a lo largo de los años: "Ya tiene un rato que yo me había enfocado en el paisaje, intentando romper cómo funciona la idea del paisaje en nuestra cabeza. Hace varios años hice un video tridimensional, en 2012 lo empecé a trabajar, era un time lapse tridimensional, pero tenía un engaño, con el ojo izquierdo se ve de la noche a la mañana y con el derecho de la mañana a la noche, es decir, es la misma imagen pero en instantes diferentes en cada ojo, se generan sombras imposibles. Este se expuso en una bienal en Bolivia y aquí en el Ex Convento en 2015".



A partir de esta creación, continuó "la idea de romper la aproximación al tiempo y al paisaje. Se me ocurrió hacer esta otra serie de piezas, empecé a hacer experimentos, aprendí muchas cosas de cámara, tuve que hackear mi cámara para sacarle más jugo, investigué sobre el paisaje y este año me invitó el director del Museo de la Ciudad para organizar una exposición individual, por lo que me puse a resolver estas ideas y experimentos".



El resultado es "Paisaje desdoblado: paisaje", exposición donde Mesa encontró "un montón de nuevos canales de experimentos, descubrí cosas muy interesantes sobre cómo funciona un paisaje a lo largo del tiempo. Haciendo estos recortes que hice te da una mirada como de un dios que puede ver la escultura del espacio y el tiempo como se le dé la gana, es más o menos esto, porque el espectador verá un paisaje conformado por un montón de instantes al mismo tiempo, no en un video, sino en un mismo instante".

LS