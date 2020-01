Michelle Obama es un libro abierto

Luego del éxito que resultó el libro de memorias de Michelle Obama —“Becoming”—, la editorial Penguin Random House sorprendió al público admirador de la conferencista, filántropa y feminista, con la salida de “Mi historia, un diario para descubrir tu voz”, un complemento de su biografía donde el lector podrá escribir su propio diario, sus recuerdos, su objetivos, sus sueños y sus anécdotas.

Michelle Griffing, editora de los libros de Michelle Obama en México, cuenta en entrevista que este diario derivado del libro es una aventura única para los lectores, puesto que reconectarán con su pasado y trabajarán en las perspectivas de su futuro, además, el libro contiene una serie de frases y reflexiones que incitan a redescubrir la historia y el entorno de cada uno.

“Cuando salió el libro autobiográfico anterior, a Michelle le comenzaron a llegar muchos comentarios de conocidos y desconocidos que le decían que les impresionaba cómo se acordaba de las cosas y cómo describía su infancia y los consejos que le dio su mamá y demás. Ella se reía porque señalaba que no había cosa que le hubiera costado más trabajo escribir en esta biografía que recordar esas cosas y lamentaba no haber escrito un diario”, comparte Griffing.

La editora recuerda que Michelle escribió un diario cuando andaba alrededor de los 30 años cuando estaba cambiando de trabajo y veía qué hacía con su vida, buscando un propósito más genuino para su futuro.

“Así comenzó a darse cuenta que las cosas por escrito le funcionaban mejor porque se comprometía más con sus ideas y sus metas; sentía que dejar todo sobre papel la comprometía a hacer algo al respecto. Ella reflexionaba que era diferente tener un pensamiento al aire y dejarlo ir que escribirlo, pues cuando te regresas a leerlo, te das cuenta si hiciste o ignoraste por completo los propósitos que tenías”.

El sendero de la reflexión

“Mi historia” es un diario que invita a que se reflexione sobre los sueños y objetivos que se tienen para la vida, hace al lector indagar en su familia, en liberar rencores o resentimientos, a reconectar con las cosas que le gustan hacer. La propia Michelle señala en su libro: “No tenemos que recordarlo todo, pero todo lo que recordamos es valioso. No tienes que escribir en verso o esperar a sentir una maravillosa epifanía. No hay por qué usar el diario todos los días, y desde luego tampoco necesitas sentir que tienes algo importante que decir”.

Griffing ya puso en marcha su interacción con el diario y se ha encontrado con una agradable sorpresa. Y es que es un diario con propósito y con intención que ayuda a llegar a un punto que se está buscando o enfrentarse con lo que se quiere hacer.

“El diario te va llevando de la mano y de una manera muy agradable porque las secciones son muy variadas, en algunas te pide que recuerdes un momento de tu historia muy específico y lo describas, otro que hagas un lista de los objetivos que te gustaría cumplir. Yo lo he rellenando y me he encontrado con cosas difíciles y con otras muy fáciles, por ejemplo, para mí es muy sencillo hacer esta lista de objetivos y sueños a cumplir porque es algo a lo que estamos acostumbrado en el día a día con nuestro trabajo poniéndonos metas y lograr nuestros objetivos, pero esta parte de reflexionar y recordar me ha costado, pero me ha gustado mucho, se han despertado unas memorias que tenía guardadas”.

Caminos abiertos

Griffing acota que la biografía de Michelle se sigue vendiendo muy bien y que todo puede suceder sobre futuros proyectos entre Michelle Obama y la editorial: “La gente se ha sentido más cercana a ella desde que leyó las memorias, porque había muchas cosas que el público en general no sabía, ella se abre completamente al decir que sus hijas fueron concebidas in vitro, o que no sabía si quería seguir casada con Obama, o que creció en una familia de bajos recursos”.

Quienes descubren el diario primero, quieren adquirir la biografía y quienes ya tienen las memorias de Michelle, buscan complementar la experiencia con el diario.

JL