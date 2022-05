Maythé Loza: la nueva cabeza de Galería Bruna

De cara a cumplir su primer año de labores, Galería Bruna inicia una nueva dirección bajo el comando de Maythé Loza, quien se especializa en la conservación, manejo y gestión de colecciones de arte contemporáneo.

En entrevista con EL INFORMADOR, Maythé habla de sus planes ahora que está al frente de este recinto y señala que su intención es incrementar no solo la oferta de exposiciones y el flujo de artistas, también tiene la consigna de diversificar sus actividades para tener un acercamiento más orgánico tanto con el talento invitado, como con los coleccionistas y principalmente con el público.

“Yo quiero ofrecer eso que me gustaría que me hubieran ofrecido como consumidor, como agente, cosas que pueden hacer mucho la diferencia, partiendo de la confianza que generes en el coleccionista y en el artista, de qué te ofrezco también a ti como espectador”.

Egresada de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente (ECRO), Maythé Loza resalta que su plan de trabajo proyectado para Galería Bruna parte del interés de romper con los prejuicios que rondan al arte y sus formas de difusión, en especial, con aquellas audiencias distantes o que consideran no tener la capacidad de apreciación para sumergirse en los conceptos y estilos de las obras expuestas, por lo que indica: “creo que en el arte ponemos estándares muy altos, que tengo que saber de artistas, de técnicas, de periodos, pero simplemente hay que apreciarlo y disfrutarlo, somos seres visuales”.

Entre las nuevas dinámicas de trabajo de la galería, dentro de las instalaciones del restaurante Bruna en la colonia Lafayette, es que las exposiciones puedan extender su permanencia hasta por tres meses, además de resaltar que próximamente se inaugurará el nuevo espacio de exposición del recinto -junto a casa Bruna y OCTO- y que tendrá su primera subasta y homenaje dedicado a la promotora y coleccionista Esther López Rubio, pactado para el 16 de mayo a partir de las 17:00 horas, con Yuri Zatarain como maestro de ceremonia y una cena de tres tiempos.

Además de seguir impulsando que Galería Bruna reúna a artistas consagrados y emergentes, Maythé Loza subraya que los recorridos para los visitantes, incluyendo a escuelas, seguirán siendo un pilar en el proyecto con el objetivo de que las personas puedan tener un diálogo directo con las obras, y así, tanto artistas como profesionales del arte, también conozcan de viva voz las perspectivas y gustos del público.

“El acompañamiento siempre funciona, le pones cara a la galería, no es sólo un cubo blanco donde está la obra y te mueves en silencio, das el recorrido y no sabes qué más hacer y te sales. Es tener esa parte humana, resolver dudas”.

Acompañamiento mutuo

Maythé Loza, quien ha colaborado en espacios como el Museo de Arte de Zapopan (MAZ) y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), resalta que el posicionamiento del espacio entre los tapatíos animó al recinto a incrementar su áreas de exposición y realización de eventos, por lo que también ha incrementado el interés y búsqueda de los coleccionistas, a quienes también les reforzará el acompañamiento profesional en cuanto a la conservación de la obra y cómo hacerla lucir en sus hogares con los cuidados oportunos.

“Es importante el público casual, que quizá no adquiere una obra, pero que es muy importante que venga, que sepa que las puertas están abiertas, que se darán tours, que la van a pasar genial. Al coleccionista se le da una atención personalizada, un seguimiento y cuidado en la conservación de las obras. Que el artista sepa que es bienvenido, que mande propuestas, de que somos justos con sus precios, con su trabajo y trayectoria, eso es parte de nuestro potencial”.

Refiere que progresivamente Galería Bruna dará a conocer los encuentros que permitan un acercamiento diferente no solo con los artistas, pues promotores, curadores y museógrafos podrán sumarse a un programa más educativo para mejorar sus proyectos con herramientas de profesionalización como talleres y cursos de experimentación curatorial, conservación preventiva y lo que implica un portafolio de artista, por ejemplo.

“Me interesa no solo que los artistas, sino que los agentes del arte, jóvenes, puedan trabajar. Muchas veces hay becas e intercambios para los artistas, pero para los curadores, museógrafos, no hay apoyo. El medio no solo es el artista, también son los agentes que se mueven para que esto funcione”.