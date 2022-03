Maty Ochoa exhibe “Suelta y Confía”

Cuando Maty Ochoa comenzó a explorar la escultura en 2006, significó un cambio en su vida, adentrándose de lleno a esta expresión artística que hoy la lleva a exponer en la galería del Country Club, en Guadalajara, con “Suelta y Confía”, en donde la artista muestra una retrospectiva por su trayectoria con 50 piezas que son testigos de su evolución en el manejo de distintas materias como la piedra, el barro y la madera.

Maty Ochoa señala en entrevista con EL INFORMADOR que “Suelta y Confía” no solo se trata de echar una mirada a las diferentes etapas de su carrera en la escultura, pues también refleja cómo ha enfrentado desafíos al apostar por materiales que han sido un parteaguas en su andar artístico, principalmente con la madera, que ha sido una de las materias primas que la han cautivado en los últimos años por la destreza que implica desde lo creativo hasta el uso de herramientas pesadas para lograr dar forma a la figura que tiene en mente.

OBRA. Estas piezas forman parte de la muestra que se realiza en el Country Club. Cortesía/ Florencia Aldaco

“Es una retrospectiva, porque en los últimos 10 años han sido diferentes etapas con los materiales. Empecé trabajando el barro, así descubrí la escultura”, comenta Maty al recordar cómo se inscribió a un taller de escultura en Puerto Vallarta encontrándose primero con el barro, y así incrementó su interés por explorar otros materiales.

“También incursioné en las piedras, de mármol, de cantera, también en el bronce a la cera perdida y ahora lo que más he trabajo en los últimos cinco años ha sido la madera, que son troncos grandes que hay que trabajarlos con motosierra, con maquinaria pesada, tienes que tener mucho cuidado”, expresa con humor Maty Ochoa al memorar también incidentes que la pusieron en riesgo ante lo complejo de manipular la madera.

Una experiencia diferente

La exposición, que permanecerá montada hasta el 15 de mayo en el Country Club, es una forma especial de crear un vínculo con el espectador, destaca Maty Ochoa, al analizar los diferentes impactos que sus esculturas causan en el público, desde niños que se fascinan por las historias que retrata en los materiales sólidos, hasta adultos que se animan a observar cada uno de los detalles y texturas que los materiales ofrecen hasta su proceso final.

Cortesía/ Florencia Aldaco

“Hace 10 años ya había hecho una exposición, en aquel entonces nadie me ayudó, yo tuve que cargar los pedestales donde irían las esculturas, tuve que hacer de todo hasta el catálogo, fue mucho más pesado, pero ahora con la edad todo se hace más difícil, pero dije que tengo que aprender a soltar y confiar en la vida”, relata Maty respecto a cómo esta exposición también es su forma de tomarse un respiro ante lo complicado de los últimos años con la pandemia, por ejemplo.

“Estamos atravesando una etapa muy difícil, de mucha incertidumbre, no solo es la pandemia, de las que ya sabemos más que al principio que estábamos aterrorizados, no sabemos cuándo se pueda detonar una guerra mundial, eso nos afecta porque estamos interconectados, pero si no vivimos nuestros días, el aquí el ahora, nos estresamos, pensamos en el futuro, nos lleva a una angustia o pensamos en el pasado. Eso me ayudó mucho a centrarme para hacer la exposición, de hacerla con gusto, con calma, soltar todos los problemas y confiar que saldremos delante de alguna forma”.

Para la artista plástica la escultura representa una experiencia diferente al espectador, al puntualizar que, a diferencia de otras expresiones como la pintura, la escultura prácticamente obliga al público a recorrer la obra en un formato 360, rodearla en su totalidad para descubrir los retos que enfrentó el escultor, animarlos a pensar cómo hizo el creador para lograr manipular un material tan pesado como la piedra o la madera, cómo es que el barro es moldeado para hacer del arte una obra tangible que pueda tocarse y hasta olerse.

TOMA NOTA

Sobre el acceso

Cortesía/ Florencia Aldaco

Para visitar la exposición “Suelta y Confía” de la artista Maty Ochoa, es necesario ser socio del Country Club y/o recibir una invitación especial para acceder al piso de exhibición.

