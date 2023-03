El 3 de marzo ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 3 de marzo:

1585: En Vicenza (península itálica) se inaugura el Teatro Olímpico, diseñado por el arquitecto Andrea Palladio.

1845: La Florida se convierte en el estado número 27 de los Estados Unidos.

1857: En el marco de la segunda guerra del opio, Francia y el Imperio británico declaran la guerra a China.

1865: En China se abre el banco The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, el miembro fundador del actual grupo HSBC.

1873: En los Estados Unidos, el Congreso decreta la Ley Comstock, que vuelve ilegal el envío por correo de libros «obscenos o lascivos».

1885: En Nueva York se crea la empresa AT&T (American Telephone & Telegraph Company: compañía estadounidense de teléfonos y telégrafos).

1904: En Ohio (Estados Unidos) ―en el marco del segregación racial que azotó ese país hasta 1967―, la Guardia Nacional interviene en Springfield para poner fin a un pogromo contra la población negra.

1904: En Alemania, Guillermo II graba el primer documento político sonoro en un cilindro de fonógrafo Edison.

1913: En Washington DC, miles de mujeres se unen en una manifestación a favor del sufragio femenino.

1915: En Estados Unidos se crea el NACA (National Advisory Committee for Aeronautics). Se trata de la organización predecesora de la agencia espacial estadounidense, NASA.

1916: Portugal declara la guerra a Alemania en el marco de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).

1917: Se estrena The Tornado, que es considerada la primera película dirigida por John Ford.

1923: En Nueva York aparece el primer número de la revista Time.

1935: En México se funda la Universidad Autónoma de Guadalajara, la primera universidad privada de ese país.

1943: En Bombay, el político pacifista Mahatma Gandhi cesa en su huelga de hambre, signo de protesta contra la presencia británica en la India.

1951: En el estudio de grabación de Sam Phillips en la ciudad estadounidense de Menfis (Ténesi), Jackie Brenston, con Ike Turner y su banda, graban Rocket 88, que se considera el primer álbum de rock and roll.

1969: En Cabo Cañaveral (Florida), la NASA lanza la nave Apolo 9 para probar el módulo lunar. (Recién aterrizará en la Luna el 20 de julio, con el Apolo 11).

1969: En Estados Unidos, Sirhan Bishara Sirhan admite ante un tribunal en Los Ángeles que él asesinó a Robert F. Kennedy.

1972: Lanzamiento de la sonda soviética Cosmos 482 hacia Venus, que falló por explosión en órbita del cohete que debía propulsarla.

1986: El grupo de rock estadounidense Metallica lanza el álbum Master of Puppets.

1987: En el Festival de Cine de Berlín se premia la película El año de las luces, de Fernando Trueba.

1991: En Los Ángeles (Estados Unidos), un video amateur graba la golpiza que sufrió el taxista afroestadounidense Rodney King por parte de policías blancos del Departamento de Policía de Los Ángeles.

1998: Madonna lanza Ray of Light, su séptimo álbum, que venderá más de 32 millones de copias alrededor del mundo.

2015: Eslovenia legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo.

2017: Se pone a la venta la primera consola híbrida de Nintendo, Nintendo Switch.

2017: Se lanza el juego The Legend of Zelda Breath of the Wild para Wii U y Nintendo Switch.

2020: Se confirma el primer caso de COVID-19 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

2020: Se confirma el primer caso de COVID-19 en Talca, Chile.

Nacimientos

1756: William Godwin, escritor y periodista británico (f. 1836).

1847: Alexander Graham Bell, inventor y físico británico, nacionalizado estadounidense (f. 1922).

1937: Bobby Driscoll, actor estadounidense (f. 1968).

1948: Snowy White, músico británico de apoyo de la banda Pink Floyd.

1997: Camila Cabello, cantante cubana-estadounidense.

Decesos

1982: Georges Perec, escritor francés (n. 1936).

1996: Marguerite Durás, escritora y directora francesa (n. 1914).

¿Qué se conmemora hoy, 3 de marzo?

Día Mundial de la Vida Silvestre

Día Mundial de la Audición

Día Mundial de los Defectos del Nacimiento

Día Internacional de los Escritores

FS

FS