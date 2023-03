El 22 de marzo ocurrieron diversos sucesos que se quedaron marcados en el almanaque de la historia internacional.

Desde descubrimientos científicos, nacimientos de celebridades y hasta trágicas muertes, esto fue lo ocurrió en la historia, un día como hoy.

Efemérides 22 de marzo:

1508: En España, Fernando el Católico nombra a Américo Vespucio piloto mayor de Castilla.

1518: En Valladolid, el navegante portugués Fernando de Magallanes firma unas capitulaciones por las que es nombrado capitán general de la Armada y gobernador de las tierras que se descubran.

1832: En París se desata una epidemia de cólera, que ocasiona un gran número de víctimas.

1859: En Ecuador, el volcán Pichincha entra en erupción destruyendo la capital, Quito.

1873: En Puerto Rico se sanciona la Ley de la Abolición de la Esclavitud.

1895: Los hermanos Lumière (Auguste y Louis) dan la primera exhibición de una película cinematográfica.

1903: El informe solicitado por Theodore Roosevelt a la comisión sobre el carbón recomienda una reducción del tiempo de trabajo y un aumento del 10 % en los salarios de los mineros estadounidenses.

1904: El periódico estadounidense Daily Illustrated Mirror publica por primera vez en la historia una fotografía en color.

1905: Los mineros británicos del carbón menores de 18 años obtienen la jornada diaria de 8 horas.

1923: En México se dictan medidas muy rigurosas con objeto de impedir el contrabando de opio.

1928: En la Unión Soviética se producen disturbios de campesinos para protestar contra la escasez de abastecimientos.

1932: Ramón Casanellas, uno de los asesinos de Eduardo Dato, es expulsado de España tras ser detenido el 19 de marzo.

1933: En Dachau (a 13 km de Múnich, en el sur de Alemania) se inaugura el campo de concentración de Dachau, el primer campo de prisioneros de los nazis.

1933: En Estados Unidos ―en el marco de la Gran Depresión―, el presidente Franklin Delano Roosevelt firma una enmienda a la ley Volstead ―conocida como Ley Cullen-Harrison―, que permite la manufactura y venta de «cerveza 3.2» (con un 3,2 % de alcohol por peso, que equivale aproximadamente a un 4 % de alcohol por volumen) y vinos de bajo contenido alcohólico.

1936: En los Andes, el montañero argentino Juan Jorge Link efectúa el primer reconocimiento en solitario del Aconcagua, la cima más alta del continente.

1941: El catedrático londinense de medicina interna Eric Bywaters describe, de manera sistemática, el «síndrome de aplastamiento» con mioglobinuria (tinción roja de la orina) e insuficiencia renal.

1955: El Instituto Goethe (de Alemania) comienza a conceder hasta la actualidad la prestigiosa Medalla Goethe, premio anual en reconocimiento a la difusión de la lengua y la cultura alemanas.

1963: En Londres (Reino Unido) se lanza el primer álbum, Please Please Me, de la banda británica The Beatles, que alcanza el número uno.

1965: México y los Estados Unidos firman un acuerdo para resolver el problema de la salinidad del río Colorado, que destruye las cosechas mexicanas.

1968: Inicio del movimiento que conduciría al Mayo francés, con manifestaciones, huelgas y ocupaciones.

1973: El veto de Estados Unidos en el Consejo de Seguridad de la ONU impide nuevas negociaciones sobre el Canal de Panamá.

1993: La Asamblea General de las Naciones Unidas, declara este día como el Día Mundial del Agua.

1994: En la Ciudad del Vaticano, Juan Pablo II emite un nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical.

2002: Una jueza británica autoriza aplicar la eutanasia pasiva a una paciente.

2002: En México, el Gobierno se enfrenta diplomáticamente con el Gobierno de Cuba por primera vez en la historia desde el triunfo de la Revolución cubana, llevando a un rompimento de relaciones entre las dos naciones.

2004: Se celebra el Día Mundial del Agua, según la resolución n.º 47 de la ONU. El tema elegido para este año es «Agua y Desastres».

2005: En Minesota (Estados Unidos), un joven estadounidense —admirador de Hitler— mata a sus abuelos, a cinco compañeros de instituto, a un profesor y un vigilante antes de suicidarse.

2005: Se inaugura el Decenio Internacional del Agua, establecido por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

2013: La banda de rock, My Chemical Romance, anuncia su separación a través de su página web oficial.

Nacimientos

1459: Maximiliano I de Habsburgo, Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y Archiduque de Austria (f. 1519).

1942: Leo Dan, cantante argentino.

1976: Reese Witherspoon, actriz estadounidense.

1982: Hugo Catalán, actor mexicano.

Fallecimientos

1832: Johann Wolfgang von Goethe, filósofo, dramaturgo y poeta alemán (n. 1749).

2001: William Hanna, productor y director estadounidense, cofundador (con Joseph Barbera) del estudio de animación Hanna-Barbera (n. 1910).

¿Qué se conmemora hoy, 22 de marzo?

Día Mundial del Agua

Comienzo del Ramadán

