Marwan, un auténtico trovador

El cantautor español Marwan, está en la FIL para presentar su más reciente libro “Todos mis futuros son contigo”. Pese a que dicho libro de poesía se publicó desde 2015, Marwan no dudó en visitar la Perla Tapatía para compartirlo con mayor número de personas. En entrevista con este medio, él nos cuenta la gestación de dicho libro así como sus proyectos como músico.

“Éste es un libro muy variado, aunque todos mis libros, en la poesía generalmente tiendo a escribir más sobre amor o desamor, lo cierto es que este tiene siete u ocho secciones, y cada uno es de una temática. La primera es la sección de amor, después son tres secciones que son como un cajón desastre, es decir, de todo un poco; la tercera, de desamor; la cuarta es poesía social; la quinta son reflexiones emocionales, la sexta es otra parte de cajón desastre”.

La última parte del libro se titula “Psicoterapia”, ya que en esta sección es donde Marwan se explaya con diversas reflexiones psicológicas “sobre diversas situaciones emocionales, como la autoestima, problemas o piedras en las relaciones personales, éstas trato de desmenuzarlas para ver por qué caemos en determinadas cosas. Todo esto a través de la poesía”.

Estos poemas los fue haciendo el autor conforme el paso de tiempo, ya que él ha “consagrado mi vida a la creación, por lo que yo hago poemas y canciones, y a viajar por el mundo compartiendo mis creaciones. Cuando tengo una cantidad considerable de poemas comienzo a darles forma, y voy buscando las secciones para cada uno y así los voy acomodando”.

Música y poesía

Por otro lado, Marwan lanzó este año su material discográfico “Mis paisajes interiores”, pero no es un disco cualquiera, pues está complementado con un libro de poesía, él explica: “Yo no soy poeta de origen, soy músico cantautor, pero me ha ido muy bien con la poesía, y mis últimos discos son discos libros. El más reciente lo es también, en él hay poemas basados en las canciones. Después de cada poema, viene la canción a la que pertenece. Las letras están aparte en el libreto, es un disco tal cual”.

El cantautor español comenzó como músico, y no es hasta 2011 cuando publica su primer libro de poemas, éste fu “un boom bestial, se vendió mucho”; por lo que su siguiente material musical vendría con un libro incluido, éste también fue un éxito así que repitió “la jugada porque me gusta mucho y sobre todo porque la canción es un género que a mí me encanta, pero es limitado por el tiempo principalmente, en una canción no puedes contar historias muy largas ni ponerte muy reflexivo, aunque lo quieras, porque se puede perder la musicalidad. Los poemas me ofrecen escribir más largo, más corto, dan mayor libertad, entonces lo complemento”.

AGÉNDALO

Marwan estará el próximo año presentando su más reciente material discográfico, “Mis paisajes interiores”, en México. En Guadalajara estará el 16 de febrero en el Teatro Vivian Blumenthal.