Martha Cerda publica su poesía reunida en "Desde el balcón"

Dentro de su muy conocida colección “Molinos de Viento”, este año la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publica “Desde el balcón” (2022), un poemario que reúne la obra en este género de la escritora jalisciense Martha Cerda, y en el que podemos descubrir las ciudades, las personas, las sensaciones que se explican como efecto de una contemplación detallada —sea extrañeza, pasmo o deslumbramiento—, se trata de un libro que funciona como una bitácora cuyo uso del lenguaje es excepcional.

Así, el libro compila los poemas de la escritora “desde que empecé a escribir hasta la fecha”, asegura en entrevista con EL INFORMADOR, y aunque su trabajo narrativo sea más conocido, “escribí poesía en mis inicios, porque fui al taller de Elías Nandino, que era de poesía; ya después pasé a escribir cuento y novela, pero no dejé de escribir poemas”.

El tema elige su forma

Con todo, Cerda señala que no había editado un poemario en forma, “publiqué poemas en algunas antologías, pero en un libro como este, no. En revistas, claro, también habían circulado algunos textos, pero no había hecho una compilación como ‘Desde el balcón’, donde están todos”.

De este modo, en cuanto a la poesía como elección para escribir, la escritora explica que “se dice que cada tema demanda su forma; hay temas que dan para un aforismo, otros que piden el poema, los que permiten hacer un cuento o una novela. Y eso es lo que he hecho. Este libro surge de esas ideas, de lo que fue un poema y, además, en diferentes técnicas. El chiste es conocer las características de cada género para escribir en un género determinado”.

En palabras de la autora de “Señuelos”, la publicación de su poesía reunida es para “cerrar todos los géneros en que escribo; soy narradora pero he escrito ensayo y teatro, y el poemario completa mi registro y es muy satisfactorio. Con todo, si surgen poemas por ahí, los seguiré escribiendo”.

Sorpresa y orgullo

El poema que da título al libro fue escrito en Roma, cuenta Cerda, “y es un texto descriptivo, aunque no siempre implica una reacción a lo sensitivo; para mí, responde a una forma de inspiración —aunque digan que no existe—porque para mí sí existe ese momento en el que necesito escribir un poema. Y es algo íntimo, aunque no necesariamente una experiencia real, puede ser un sentimiento que se expresa, sin que se ligue a la vida real”.

En este contexto, establece la escritora, en buena parte de los poemas, las frases, los versos son elaborados con sencillez y concreción, “y en general es así como escribo. Claro, me han dicho que mis poemas parecen centrarse en la sensación, y estoy de acuerdo con esa opinión”.

Ahora bien, la aparición de “Desde el balcón” representó para Cerda “una sorpresa; porque yo lo entregué a la Dirección de Publicaciones de la UAM y no supe de él durante un tiempo. Una vez que fue aceptado, fue cuando me sorprendí, y más con el resultado porque la presentación es preciosa y aparece en una colección muy importante, por eso estoy orgullosa de estar ahí”.

Conoce más a Martha Cerda

Dramaturga, narradora y poeta. Estudió Derecho en la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG). Ha sido coordinadora general del IV Simposium Internacional de Crítica Literaria y Escritura de Mujeres de América Latina; miembro del consejo editorial de La Luciérnaga Editores; directora fundadora de la Escuela de Escritores de la SOGEM en Guadalajara. Presidenta del Centro Guadalajara del PEN Internacional. Miembro del Seminario de Cultura Mexicana. Becaria del National Endowment for Arts (1993). Premio Juego de Damas (1988). Premio de Cuento Breve de El Cuento (1986 y 1998). Galardón Radio Mujer en la Cultura (2004). Premio Nacional de Novela Jorge Ibargüengoitia (2007).

Toma Nota

“Desde el balcón” se presentará de forma virtual (a través del portal de la UAM) el 29 de junio a las 17:00 horas/ y de forma presencial, en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.