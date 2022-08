Marte Galindo muestra su talento “Al Natural”

Durante todo el mes de agosto, las vitrinas de la galería de arte de la estación Juárez, del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), albergarán “Al Natural”, exposición impulsada por la artista Marisela “Marte” Galindo, quien a través de 20 obras muestra un colorido recorrido por la esencia de la naturaleza.

“Me fui mucho a mi infancia, a recordar cómo es estar en un jardín, observar bien todas las plantitas, todo eso que me encanta desde niña. Es un regalo a la naturaleza”, indica Marte Galindo, quien empleando al acrílico como materia prima de sus cuadros, invita a los espectadores a descubrir las texturas de la flora y fauna que todos en algún momento hemos visto, como árboles, insectos, plantas, por ejemplo.

“Es la capacidad que tenemos todos de observar más con detalle nuestros entorno. Me enfoqué mucho en la naturaleza, porque para mí salir al jardín era un espacio mágico, era mi lugar donde me sentía tranquila, por eso me enseñé más a observar los detalles”.

El público podrá admirar la exposición montada en la galería de arte de la estación Juárez. EL INFORMADOR/N. Gutiérrez

Abrazar las sensaciones y los recuerdos

Marte Galindo puntualiza que reinterpretar a la naturaleza desde su visión, vivencias y recuerdos es un proceso peculiar, al referir lo caprichoso que pueden resultar las formas de cada flor o árbol, pues ninguna es igual a otra aún pertenezcan a un mismo entorno.

“Hay que ser muy buen observador para ver todos los detalles. En la pintura superrealista tienes que observar cada rinconcito de la piel, como humanos y en la naturaleza también somos muy únicos. Es aprender a plasmar lo más idéntico que se pueda”.

Marte recuerda que su vocación artística no ha sido por casualidad, pues desde pequeña tuvo una gran influencia de su abuelo Emilio Galindo, ganador del premio Nacional de la Acuarela y maestro de Casa Acuarela, por lo que de manera natural fue vinculándose y despertando también su propio talento y propuesta visual.

“Para mi suerte, me gustó, y desde los ocho años yo me metí a las clases, así tengo 20 años pintando. Muchas personas me dicen que yo tengo mi estilo, aunque yo no lo reconozco así tal cual, porque me gusta mucho explorar varios temas”, detalla Marte Galindo, quien a la par de también impulsarse como artista del tatuaje, ha tenido a la figura humana como protagonista en su trayectoria.

“Observar la mirada, agarrar la esencia de las personas, eso me encanta. Creo que soy de las pocas artistas que pintan de todo un poco, no me da miedo”, apunta Marte al referir que entre sus proyectos también destaca Godet, en donde promueve la cata de vinos y la fusiona con su pasión por la pintura mediante clases y sesiones donde también hay música en vivo.

Una grata experiencia

La exposición “Al Natural” permanecerá durante todo el mes de agosto en la galería de arte de la estación Juárez, del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), con acceso en los horarios de servicio del transporte.

Descubre la propuesta artística de Marte Galindo en @_martestudio_ y @godet.rc en Instagram.

