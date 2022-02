María Hanneman, un talento en ascenso

El aprendizaje es una constante en María Hanneman, la joven mexicana de 15 años de edad, quien progresivamente se ha consolidado como uno de los talentos musicales más destacados de México a nivel mundial en el piano, y aunque su virtuosismo ya la ha llevado a protagonizar recitales en foros aclamados como el Palacio de Bellas Artes en la capital mexicana o el Carnegie Hall, en Nueva York, entre otros, su reto se enfoca en seguir mejorando con una disciplina diaria de ensayo y estudio.

“Ahora el piano me gusta más que antes, porque siento que puedo sacar diferentes sonidos y emociones, transmitirlo a la gente, es algo que me gusta mucho del piano, que puedes expresar muchas emociones”, indica María Hanneman, originaria de Ciudad de México, quien en su trayectoria suma 27 premios, de los cuales siete han sido nacionales y 20 internacionales, así como participantes en al menos 22 festivales mundiales.

Tras enfrentar el 2020 entre el confinamiento y la postergación de diversos conciertos a causa de la pandemia, María Hanneman -quien lleva su formación en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México- señala que 2021 fue significativo porque pudo retomar sus recitales con presentaciones en vivo y seguir participando en concursos internacionales, por lo que 2022 lo visualiza también como un año en el que nuevo sueños podrán cumplirse, como la cita pendiente que tiene en el Royal Albert Hall, de Londres.

Previo a revelar parte de los planes que tiene en camino para este año, María Hanneman reflexiona sobre las diversas etapas y desafíos que ha enfrentado en su carrera y cómo su amor y dedicación al piano crecen cada día para posicionarse no solo como uno de los jóvenes talentos que ponen a México en la mira mundial, sino como también consolidarse como un ejemplo del impacto, capacidad y alcance que tienen las mujeres para sobresalir en la industria musical y acercar de forma más natural la música clásica al público en general.

“No siento que todos tengamos que ser expertos, con que sepamos que la música clásica no es aburrida, que puedes imaginarte muchas historias y sentir muchas cosas, creo que eso puede ayudar. Siento que hay jóvenes muy talentosos, la edad no importa, porque hay gente que piensa que pasando los 20 años ya no puedes aprender sobre un instrumento, pero para aprender no hay edad, los jóvenes no estamos demostrando”.

En crecimiento. Su formación se da en el Conservatorio Nacional de Música de la Ciudad de México. ESPECIAL

Enamorada del piano

María Hanneman recuerda cómo fueron sus primeros acercamientos al piano gracias la influencia de sus padres, quienes desde pequeña le inculcaron el amor por la música clásica, incrementando esta fascinación cuando en la escuela, en las clases de música, quedó aún más maravillada al ver cómo su maestra hizo uso del piano en las actividades cotidianas. A partir de esas experiencias, María recibió su primer piano para emprender lo que hoy es su estilo de vida.

“Me daba mucha curiosidad lo que la maestra hacía, me acercaba y veía cómo tocaba las notas, me gustaba muchísimo el sonido, cómo bajaban las teclas. Me regalaron un piano de juguete y yo estaba muy contenta porque sacaba las canciones que bailábamos en el kínder, a los cuatro años de edad les pedí a mis papás que me metieran a clases de piano”.

La joven resalta que las diversas virtudes que tiene el piano para iniciarse en la música, pero sobre todo la dedicación y disciplina que implica el realmente adentrarse a este oficio de manera profesional y enfrentar los desafíos que la naturaleza de esta formación conlleva cada día: “Hay momentos en los que estoy estudiando y no me sale algo y me desespero, pero siempre recuerdo que nada sale a la primera, voy y lo repito”.

Si bien la composición es un campo que los músicos suelen explorar en algún momento de sus carreras, María Hanneman no descarta que en un futuro dé sus primeros pasos en la creación, sin embargo, de momento prefiere enfocarse en seguir su proceso de aprendizaje para dominar obras que tiene como desafíos pendientes.

María Hanneman ha ganado 20 premios internacionales y siete nacionales. ESPECIAL

Sueños realizados

Entre las diversas experiencias profesionales que María Hanneman ha tenido dando gala de su talento, resalta la que recientemente vivió al llegar al escenario de Bellas Artes, pues no solo significó la oportunidad de presentarse en uno de los foros con los que soñó desde su infancia, también cumplió esta meta junto al tenor mexicano Javier Cámara, quien no dudó en invitar a María su gira “Tiempo de cantar”.

“Conocí a Javier en agosto del 2020 por redes sociales, él vio que gané el Grand Prize Virtuoso Salzburg (Austria), empezamos a hablar, pero a finales de junio me contó lo que se haría en Bellas Artes, me puse a llorar, porque tocar en Bellas Artes había sido mi sueño desde que tengo cuatro años de edad. Fue muy emocionante ese momento, después, cuando él estaba en México, en Guanajuato, para la primera función de su gira, me dice que me querían invitar para otros dos conciertos y claro que dije que sí, así hice tres conciertos con Javier Camarena, uno en Mérida, Cuernavaca y Ciudad de México”.

Ante la reactivación que progresivamente ha tenido la industria musical y los conciertos con público presente, María Hanneman puntualiza que su agenda de 2022 ya tiene algunas fechas significativas en espera, pues además de alistarse para llegar el próximo 19 de febrero al MUNAL, también aguarda paciente que se pueda concretar la presentación que tiene pendiente en el Royal Albert Hall, de Londres, recital que podría realizarse en el mes de abril, tras ganar el primer lugar de la categoría intermedia en el Grand Prize Virtuoso International Music Competition.

TOMA NOTA

Conócela

María Hanneman está activa en redes sociales como Instagram, Twitter y TikTok, además de tener su canal oficial en YouTube, plataforma en la que también podrás ver su charla TEDX “El día que conocí a Mozart”.