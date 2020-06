Marcela Bracho invita a "Jugar la vida"

La psicoterapeuta Marcela Bracho lanzó la novela “Jugar la vida” (editorial Sélector); inspirada en su propia experiencia, en ésta busca invitar al lector a transformar “los momentos álgidos en oportunidad o en júbilo”, detalla la autora en entrevista. “Es un libro emotivo, muy poderoso, llega uno a meterse a los confines de la India y sobre todo a los confines de la protagonista, que es el dolor que se va transformando en alegría”.

La trama, basada en la propia vivencia de la autora, aborda la vida de una mujer que emprende un viaje a la India para encontrarse con su hija, quien lleva un par de meses viviendo allá; sin embargo, días antes de despegar a esta aventura, su padre fallece. La protagonista decide no cancelar su odisea y, en lugar de permanecer de luto y en lamentos, decide que su padre viajará con ella.

“Cuando mi papá fallece, no sabía qué hacer, fue un shock muy grande, pero decidí irme a la India, pero con todo el dolor. Desde el aeropuerto, comencé a escribir un diario de viajes en el que llevé a mi papá conmigo. Cada vez que llegaba a un lugar, mi papá se manifestaba de una u otra manera, se manifestaba en mí, estaba completamente unida a él”, recuerda Bracho al explicar que el título del libro, “Jugar la vida”, es totalmente en honor a su padre, puesto que “era una persona muy juguetona”.

La novela surgió años más tarde, cuando en un taller, sus compañeros y profesores la impulsaron para desempolvar aquel cuaderno. “Reinventé y recreé el diario que tenía. Fue un recorrido por todos los lugares en los que estuve en la India, con mi papá. Lo bonito de este libro es que lo que hago es subirlo conmigo a los hombros, decirle: ‘Yo soy tu guía, ven, acompáñanos y no te vamos a soltar’. Fue muy bonito, fue mágico. Todo el tiempo estoy conversando con él en el libro, por eso la narración está en segunda persona del singular”.

Al volver al diario, la autora recalca que el dolor ya no permeaba su sentir, sino que asumía que su padre “seguía vivo, en la medida en la que yo lo iba recordando. Cuando reescribo el diario, retrato a mi papá desde un lugar diferente, porque lo empiezo a ver en su justa dimensión y, en lugar de un niño hermoso y juguetón, veo su grandeza de espíritu. En la nueva recreación, pongo una analogía, lo rescato como un ser muy evolucionado, no me había dado cuenta que era tan bajo ‘profile’, pero me di cuenta que él no necesitaba más porque él vino a dar amor. Entonces, al reescribirlo, lo enaltezco más y lo sigo teniendo en mí con una gran alegría”.

Escritura para sanar

Marcela Bracho recuerda que si bien le encanta escribir, su profesión es la psicoterapia; a través de ésta, ofrece el taller llamado “Escribe y sana tu vida”: “Uso mucho la narrativa en mis pacientes y cursos, porque ponerlo en papel te sana muchísimo. El diario es un instrumento muy sanador, recomiendo que antes de dormir escriban aunque sea cinco minutos, hacer un escaneo diario de cómo te sentiste. El taller lo estoy dando actualmente en línea”.

