Luvina, imágenes desde las letras

La revista literaria de la Universidad de Guadalajara: Luvina, no detiene su marcha, y en su edición número 98 propone un peculiar recorrido sobre las imágenes, una invitación a reencontrarse con los detalles, a forjar la imaginación de colores, formas y texturas a través de las letras.

La directora, escritora y editora de la revista, Silvia Eugenia Castillero, detalla el contenido que Luvina comparte en esta ocasión, y aunque la distribución física de la publicación se verá un poco complicada en la ciudad ante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la edición completa estará disponible en su página web luvina.com.mx, en la que los lectores también podrán acceder a contenidos pasados y otras ligas de interés.

Silvia Eugenia Castillero puntualiza que en su edición primavera 2020, Luvina tiene como pilar a la imagen, punto de partida para reflexionar cómo la vida diaria se relaciona con este elemento y sus diversas manifestaciones e impactos en el desarrollo humano.

“Es un tema muy importante en la vida humana, de cómo desde que nacemos tenemos en la psique una serie de imágenes, que algunos llaman arquetipos, que son imágenes primigenias que tenemos todos los humanos, así como tenemos órganos que son iguales y que estamos configurados de la misma manera, igual en la psique tenemos esas imágenes”.

La editora resalta la capacidad que cada individuo tiene no solo para relacionarse con las imágenes cotidianas, sino también para crear las propias que marcan nuevos paradigmas personales y sociales: “Lo que estamos proyectando a través de todos estos textos es un juego entre esas imágenes primordiales y las nuevas, el juego de la imaginación y todo el despliegue del arte”.

Desde las primeras páginas de esta edición aparecen reflexiones como la propuesta por Adriana Díaz Enciso, quien retomando la novela “El golem” (Gustav Meyrink) y la película “Nosferatu” (Werner Herzog), analiza el poder de las imágenes desde la ficción.

“Ya no miramos, se han dejado de mirar las imágenes que nos proporciona la vida cotidiana, estamos volcados en nuestros aparatos (computadora, teléfono, dispositivos) sin darnos cuenta de lo que pasa a nuestro alrededor; esto es uno de los aspectos que nos originó este tema, esta velocidad y poca capacidad de lo que pasa a nuestro alrededor, de nuestras imágenes, incluso de lo que oímos, porque todos nuestros sentidos nos llevan a crearnos imágenes en nuestra psique y percepción”, enfatiza Silvia Eugenia Castillero.

Escritores como Elisa Díaz Castelo, Eduardo Rezzano, Atenea Cruz, Ana Belén López, Claudia Masin, Juan Fernando Merino, Mercedes Roffé, Julieta García y Luis Eduardo García, también aparecen en esta edición de Luvina, además de un fragmento del guion de “Los lobos”, película dirigida por Samuel Kishi Leopo y ganadora del Gran Premio del Jurado Internacional de la sección Generation Kplus del Festival Berlinale 2020, entre otros reconocimientos.

El arte latinoamericano también tiene presencia en Luvina a través de tres homenajes que la revista ha realizado para el crítico peruano José Miguel Oviedo, la poeta regiomontana Minerva Margarita Villarreal y el pintor Francisco Toledo, fallecidos en 2019.

Retornar a la lectura

La editora Silvia Eugenia Castillero comparte que ante la oportunidad o necesidad de estar en casa por situaciones como el aislamiento actual, es momento de reencontrarse con la lectura de forma más profunda y personal.

“Hay que descubrir autores clásicos o que siempre hemos querido leer y no lo hacemos porque ‘nunca hay tiempo’, porque no hay ese hábito. Ahora que hay tiempo porque la gente no sale, mi recomendación es tener un horario para leer, para poder dedicarse a la lectura de ficción, no a la lectura de noticias, porque ahí también hay una trampa, decir que leemos mucho, que leemos todo el tiempo lo que pasa. Una cosa es leer noticias o cuestiones académicas, y otra cosa es leer ficción. Lo ideal es que para quienes no leen tomen un libro con páginas, porque el papel ayuda mucho, acompaña la lectura, es una experiencia lindísima, o sino también libros electrónicos”.

Para más información consulta la página https://luvina.com.mx