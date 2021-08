Los secretos de 50 personajes serán revelados

La escritora Julia Santibáñez publica un libro “El lado b de la cultura: Codazos, descaro y adulterio en el México del siglo XX”, dentro del sello editorial Reservoir Books. Preminentemente poeta y periodista, Julia empezó a plantear este libro a partir de sus intereses como lectora y como coleccionista de anécdotas alrededor de los personajes en la vida cultural mexicana del siglo pasado. Vía telefónica habló con EL INFORMADOR sobre el proceso detrás de “El lado b de la cultura”: “Fue un gusto, siempre me ha gustado enriquecer la lectura de un autor a partir de los rasgos de su vida. Le añade otros lados, otras aristas que no se ven si solo nos centramos en la obra. De pronto empecé a juntar información de distintos temas, el nombre real de algunos de los creadores, cuántos extranjeros pasaron por México, hicieron cosas y luego se fueron, cuántos se llegaron y pensaron que era de paso pero se quedaron toda su vida (Goeritz, Márquez, Leonora Carrington)”.

Con la idea de hacer un libro empezó el proceso de corroborar fuentes y descartar aquellas historias que no eran comprobables:

“Muchas de las historias tuvieron que salir del libro, porque no encontré sustento. No es un libro de rumores en ese sentido, es una crónica de la cultura. Tengo formación académica, no voy a hacer un libro de chismes, sino historias relativas a la crónica.

Todo lo que menciono en el libro está sustentado”.

Por el cúmulo de información y el tono que quiso en la prosa los capítulos son breves, lo que lo convierte en un libro abundante en información: “La brevedad fue algo que perseguí desde el principio, no me pareció que tuviera sentido hacer capítulos de 20 páginas. Aquí el asunto es que el fondo y la forma también coincidan. Soy poeta, he escrito varios libros: en la poesía algo que se persigue es la concreción, la palabra precisa y no otra. No tiene que ver con la poesía, pero sí con la búsqueda de dar exactamente en blanco, llegar a lo que quiero decir y cómo lo quiero decir, con un tono ameno y divertido”.

Para la autora, que los lectores conozcan esta información de la vida privada de los personajes resulta interesante, pues completa el panorama del artista: “La vida y la obra no está divorciada, aunque entender ciertos rasgos no explica la obra, pero sí permite visualizar. Complementa, no explica, no es indispensable, pero sí sirve saber algunos datos, algunas anécdotas, el costado irónico. Asomarnos a ciertos rasgos, tampoco son biografías, en cuatro páginas no se puede, pero sí se iluminan ciertos rincones de la personalidad que permiten entender el contexto, el tono, la intención de estos personajes. Por ejemplo, María Félix, como su propia construcción como personaje de su propia vida. Decía Octavio Paz que ella nació dos veces, cuando la engendró su mamá y luego cuando se inventó ella misma, como en la película de ‘Doña Bárbara’, basada en el libro de Rómulo Gallego”.

Así como hay referencias a personajes célebres como la Doña, en el libro también se rescatan personalidades que no son tan comentadas: “En particular me pasó con mujeres, su obra en el siglo XX fue muy notable, hubo muchísimas mujeres que marcaron la pauta, nosotros en el XXI somos el resultado. Hay dos posibilidades: en su momento fueron muy atendidas y fueron parte de la conversación, y después fueron olvidadas, o desde sus tiempos no fueron atendidas. En todos los casos me interesó mostrar mujeres que no tuvieron la atención necesaria, hay una cantidad de mujeres que hicieron muchísimo por las distintas disciplinas artísticas y nadie las ve. Me parecía oportuno señalar que existió tal persona”.

Este texto más que un libro es un carnaval de historias donde se dan cita Tin Tan y Pita Amor, María Félix y Monsiváis, Piporro y Tongolele, Nahui Olin y Jorge Ibargüengoitia, los beats y Marilyn Monroe, Vitola y José Revueltas. Entre muchos, muchos otros. Mientras pasan, nos van contando de sus vicios, supersticiones, sus pleitos y apodos, los cuadrángulos amorosos que formaron y los cabarés que visitaron.

En estas páginas, el lector se enterará de quiénes fueron huéspedes de Lecumberri y quiénes invitados a la casa de Carlos Fuentes; qué escritores la hicieron de actores y qué libros y películas gozaron de la mercadotecnia inversa de la censura y por qué.

