Los rostros de Tessy de Theresa

El próximo jueves 3 de marzo a las 19:00 horas inaugurará la artista plástica Tessy de Theresa la muestra “Encarando mi ser”, en Casa Masua (Av. España 1648, colonia Moderna). Se trata de una exposición que contempla alrededor de 20 piezas, una de ellas echa a cuatro manos, la colaboración de esa pieza justamente se revelará el día de la inauguración. La muestra permanecerá abierta al público hasta el mes de abril.

En entrevista con EL INFORMADOR Tessy de Theresa ahonda más sobre los detalles de este proyecto artístico: “La exposición precisamente se llama ‘Encarando mi ser’ porque la mayoría de las piezas son presentaciones de caras, de rostros y de siluetas, y al mismo tiempo hace referencia a los conceptos de encarar, enfrentar, confrontar, asumir, transmutar y mimetizar”. Expresa que la inspiración vino a partir de este encierro que hubo y que persiste por la pandemia.

“Pero hay que hacer un alto y asumirnos en nuestros roles, en mi caso como artista, como mamá y como pareja. Y a pesar de todos esos factores que se presentan, volver a transformarte para poder seguir adelante y seguir fluyendo. En la exposición estarán alrededor de 20 piezas, todavía no tengo el número exacto porque están haciendo la curaduría, la cual está a cargo de Alicia Rodríguez, fundadora de la Red Estatal de Museos en Jalisco. La mayoría son piezas de formato mediano, aproximadamente de 120 por 100 centímetros”, comparte.

“Renovación estructural”. Obra de Tessy de Theresa de técnica mixta sobre tela (2021). ESPECIAL

La técnica es abstracto colorista: “Creo que tengo mucha influencia de cubismo porque los patrones y las figuras geométricas y asimétricas son constantes en mi trabajo. Además, me gusta mucho trabajar con las texturas y con el volumen, hago literalmente mezclas, pero a veces revuelvo arena y arcilla para poderle darle ese juego texturizado al lienzo para que no sea plano”.

Recuerda Tessy que esta muestra es la tercera o cuarta individual en su carrera, pero exposiciones colectivas han sido muchas; de hecho ahora está con un colectivo de creadores mexicanos que expondrán en Portugal y luego irán a la Coruña, ya estuvieron en Italia, y París, entre otros lugares.

“Ya son más de 10 años de trayectoria, en un inicio estaba muy ligada con el arte figurativo; de hecho yo buscaba que mis cuadros fueran parecidos a la realidad, y trabajaba con materiales no tan convencionales, por ejemplo, pintaba la plastilina, pero obviamente con el transcurso del tiempo he estado experimentado hasta que di con la fórmula que es la base de mi trabajo, una mezcla de arcillas con pigmentos. Y un día decidí probar el arte abstracto y la verdad es que me encantó, porque no limita al espectador, la gente que ve el trabajo tiene opción de imaginar y lo que capta del cuadro va con base en sus experiencias previas, sus emociones y sentimientos”.

Las piezas de la exposición “Encarando mi ser” también estarán a la venta. Además, hay planes para exponer en mayo en el Museo Nacional del Tequila (MUNAT), “así que probablemente algunas piezas de esta exposición se vayan para allá, o quizás una colección nueva, todo depende de cómo funcione aquí esta muestra”.

Tessy de Theresa. La artista plástica tiene más de 10 años de trayectoria. ESPECIAL

Labor altruista

Tessy de Theresa también está involucrada en otros proyectos artísticos y altruistas, como en el de “Osos con causa”, interviniendo osos como arte objeto que se subastan o se venden y todo lo recaudado se dona a una asociación. “He estado muy activa y en el transcurso de estos años, obviamente como todos, siempre en la búsqueda de nuevos espacios para exponer y presentar mi trabajo”. Resalta que su incursión en el mercado europeo tiene dos años, pero está también muy presente en el mercado latino y de Estados Unidos. Tessy se rige bajo una frase que construyó y que la pone a tono con la vida: “Creer, crear, concretar”.