Los retratos psíquicos de Isa Carrillo

A unos días de emprender camino hacia Suiza, la artista tapatía Isa Carrillo comparte en entrevista con EL INFORMADOR los motivos que la llevan a la galería Cuadro 22, en la que a partir del 11 de noviembre detonará una muestra especial que tiene como eje a los movimientos pendulares e inspiración en el legado y estudio de la artista Emma Kunz, con la muestra: "Leyes naturales y conexiones espirituales" (Retratos psíquicos de Emma Kunz).

“Esta exposición está basada en los movimientos pendulares, con los bocetos que hizo la artista Emma Kunz, quien fue sanadora y vivió a una hora del pueblo al que iré a exponer. Kunz -fallecida en 1963- fue una artista que era una especie de médium y ella utilizaba el péndulo para hacer este tipo de sanación, ella descubrió una piedra que es muy buena para la salud, para cualquier tipo de problema”.

Isa Carrillo, egresada en 2008 de Artes Visuales de la Universidad de Guadalajara, revela que su presencia en la galería Cuadro 22 (ubicada en Chur, Suiza) estará acompañada de una gran exhibición de piezas y aunque está en el proceso de trabajo y selección de las obras que viajarán con ella, recalca en que serán bastantes técnicas y materiales en conjunto como el bordado, dibujo, pintura y piezas tridimensionales de papel mache, madera y barro/arcilla, serie que permanecerá disponible hasta el 4 de diciembre.

La presencia de Isa Carrillo en la galería Cuadro 22 no es nueva, pues la artista en 2017 participó en colectivo con más mujeres artistas tapatías, entre las que figuraron Florencia Guillén, Cecilia Hurtado y Ana Paula Santana, por ejemplo.

Un instinto místico

Isa recuerda que tras egresar de la carrera comenzó a forjar experiencia en el terreno de la curaduría y asistiendo a otros artistas, hasta que en 2015 decidió independizarse y reforzar su visión del arte partiendo de sus grandes pasiones como lo enigmático, místico, el subconsciente y el entorno cotidiano y la forma en cómo nos relacionamos con el entorno y lo no tangible.

Progresivamente, la propuesta de Isa marcó nuevas propuestas en el arte contemporáneo en destacados recintos como: el Museo Cabañas, el Museo Taller Clemente Orozco, el Museo de Arte de Zapopan, el Museo Raúl Anguiano, el Museo Diego Rivera Anahuacalli, el Museo de Pintores (Oaxaca), así como en sitios internacionales como Giorgio Cini Foundation (Venecia), Galería Cuadro 22 (Suiza), Bass Museum of Art (Miami), Pomona College Art Museum, Bessarabska Square (Kiev, Ucrania) y Bass & Baum Gallery (Londres), entre otros.

“Cuando entré a la carrera tenía una idea muy diferente a lo que hago ahora, yo no sabía que existía el arte contemporáneo, que es el camino que comencé a seguir, porque me daba más libertad, no me limitaba”, resalta Isa Carrillo al detallar cómo fue definiendo su propuesta que poco a poco la llevaron a la exploración personal y también a un juego constante de estéticas, texturas, materiales y fusiones.

“Mi formación fue de pintora y desde la niñez me han interesado estas cuestiones que son inexplicables, que hablan de lo invisible, de los esotérico, de lo oculto. En el 2010 gané el estímulo para Jóvenes Creadores del FONCA, que era de pintura, pero en mi proyecto tenía que retratar escenas que eran fantasmagóricas, esotéricas, de ahí partí un poco, pero en 2013 salí del clóset en el sentido de que pude hacer una vinculación en el Museo de Arte de Zapopan para leer las manos, que es algo que aprendí desde el 2006”.

En este ejercicio, Isa Carrillo llevó su expresión de una forma peculiar al público al abrir un consultorio en su muestra donde leyó las manos de los visitantes, quienes a su vez le compartieron experiencias personales que fueron el detonante para emprender un recopilado de estas confesiones.

“Sigo estudiando, soy numeróloga, hago sesiones y lectura de oráculos, todo esto es mi sentido de vida, porque no hay una línea divisora entre el arte y la vida. Mi profesión se trata de materializar, de cristalizar estas cosas de las que hablo, siempre están los estudios esotéricos detrás”.

En esta constante exploración Isa ha confiado en su intuición a descubrir las virtudes de materiales y técnicas como el bordado, que en los últimos años se ha convertido en uno de sus favoritos y con el que prepara una nueva exposición en su galería Tiro al Blanco, que se enfocará en la resonancia de los números del uno al nueve.

“En el medio del arte contemporáneo creo que hay mucha apertura, hay muchos colectivos de mujeres que lo hacen, las temáticas son muy distintas a las que yo abordo, pero es una técnica que no ha terminado, nunca ha pasado de moda, Anni Albers la utilizó siempre, hay muchas artistas que los años 60 y 70 la utilizaban telares y textiles bordos, creo que algo muy femenino, que no solamente las mujeres lo hacen. Es un legado artesanal ligado al género, a este proceso meditativo que justamente tiene dibujar, es como dibujar, pero a otro ritmo y concentración”.

Un homenaje peculiar

Hace algunas semanas, la arista Isa Carrillo participó en una sesión especial de dibujo en vivo que organizó la Galería Gamma, en donde la invitada de honor fue la reconocida vedette Lyn May, como parte de las actividades del encuentro musical Doña Pancha Fest, proyecto impulsado por Cristian Franco.

“Me invitaron a una sesión de dibujo -a puerta cerrada- en la Galería Gamma, fueron dos horas de verla posar. Yo le hice un retrato numerológico, que es lo que últimamente he hecho, convierto los números a los puntos y la línea maya, es otra manera de ver los números desde la numerología, fue el regalo que le hice a Lyn May”, recuerda Isa Carrillo sobre esta peculiar actividad con la que pudo retratar muy a su estilo a la popular bailarina e ícono de la picardía en el cine mexicano.

