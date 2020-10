Los orígenes de “El señor de la muerte

La vida de Genaro García Luna ha sido oscura desde la infancia, ésta es tan solo una de las premisas que el periodista Francisco Cruz Jiménez ofrece en su más reciente libro “El señor de la muerte”, en donde hace un peculiar recorrido de quien fuera Secretario de Seguridad Pública en el sexenio del ex presidente Felipe Calderón.

Bajo el sello de Editorial Planeta, Francisco Cruz brinda un recuento de los primeros pasos de García Luna antes de enfrentar el juicio en el que se le acusa de estar íntimamente ligado al Cartel de Sinaloa, pues el periodista se remonta hasta la infancia de este personaje, a quien considera uno de los políticos más fríos y oscuros de la historia mexicana.

“En 2011 publiqué ‘Las concesiones del poder’, sobre los malos manejos de Felipe Calderón y Margarita Zavala en la presidencia, sacamos solo un capítulo -de Genaro García- porque nos parecía que faltaban muchas preguntas por responder de él, en dónde había nacido, de dónde había llegado, y encontramos que parecía un hombre invisible, un personaje que se había perdido en las espesuras de la política mexicana, de la violencia y las masacres”.

Francisco Cruz no solo recuerda cómo Genaro García Luna llegó a las altas esferas de la política mexicana a través de su cargo en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) en el gobierno de Salinas de Gortari y cómo después movió los hilos a su favor para adentrarse a las entrañas de lo que sería el cambio partidista del país con la presidencia del panista Vicente Fox, pues también muestra los antecedentes criminales del ex secretario con un robo millonario siendo adolescente.

“Es un hombre que era muy limitado, oscuro, y que pasaba, como muchas veces pasa con los políticos mexicanos, que no sabemos de dónde llegan, él era como una sombra. Decidimos tomar este proyecto y lo primero que hice fue saber quiénes lo conocen, quiénes trabajaron con él. Con mucho cuidado me acerqué con viejos agentes del CISEN, algunos me ayudaron y otros no”.

El periodista comparte que un elemento clave en su investigación fue acceder al acta de nacimiento de Genaro García Luna para poder desempolvar su historia familiar y el contexto que desde pequeño lo rodeó.

“Descubrí que en los años 60 su familia había huido de Michoacán, que se habían refugiado en Ciudad de México. En ese momento lo llevaron a conocer su destino, porque llegan a vivir a una vecindad muy pobre, ahí se esconde la familia durante un año. En esa calle se reunían viejos agentes y comandantes de lo que era el servicio secreto, ahí reunían los botines que obtenían de robos y extorsiones a la gente pudiente. En ese ambiente empieza a crecer un niño que se llama Genaro García Luna”.

Francisco Cruz, quien en su trayectoria periodística ha publicado 12 libros relacionados a la corrupción y narcotráfico sumando a “El señor de la muerte”, señala que si bien México muestra por momentos panoramas desalentadores hacia el hábito de la lectura, sus libros han sido bien acogidos principalmente por los jóvenes universitarios, quienes también no han dudado en confrontar y abrir el diálogo sobre las investigaciones y datos que comparte.

“Mi mayor mercado está en las universidades, es en donde más se compran mis libros, son jóvenes interesados en saber. Ciertamente hay cuestiones de que en México nadie tiene grandes hábitos de lectura, pero me parece que podemos encontrar formas y las formas de llegar es hablando con la verdad. En 15 años, los mayores consumidores de mis libros son jóvenes universitarios, interesados en informarse sobre lo qué pasó y lo que pasa”.

