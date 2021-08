Los libros no volverán a ser embodegados: SC

La Jefatura de Publicaciones de la Secretaría de Cultura de Jalisco (SC) tiene a David Izazaga como su nuevo director. Luego de casi tres años de no ocuparse el puesto, el escritor arriba con la encomienda de poner en marcha las actividades de la jefatura, motivo por el cual lanzó ayer dos convocatorias para la publicación de libros.

Además de llegar a mitad de sexenio, Izazaga arriba a mitad de año presupuestal: “No es lo mismo haber empezado cuando arrancó la administración que llegar a estas alturas. Me tocó llegar a la mitad del año, y justo cuando llego empieza la dinámica del presupuesto. Con otra particularidad: mi área no existía, es una jefatura nueva”.

Al carecer de presupuesto asignado, una solución fue recurrir a dinero de la SC que debía etiquetarse, por lo cual lanzaron ya dos convocatorias: “Tengo la obligación de llegar e inmediatamente hacer algo. Afortunadamente encontré un resquicio en el que nos pudimos meter. Es un recurso que debía etiquetarse, la salida rápida fue una convocatoria”.

La primera convocatoria abierta hasta el 5 de septiembre es “La Maleta de Hemingway”, donde se llama a autores nóveles (sin libros publicados) a presentar sus manuscritos: “El primero de los públicos al que había que atender era a las personas que no tienen libro publicado, primeras obras de jaliscienses. Es una de las cosas que me preocupa, no es el único público que debe atenderse. Espero que podamos publicar los más libros posibles, lo cual será muy bueno: ante la ausencia de publicaciones de pronto tendremos 10 u 11”. El funcionario agregó que en esta convocatoria también pueden participar personas que no siendo nacidas en Jalisco comprueben su residencia mínima de tres años en el Estado. Los libros publicados contarán con un tiraje de 1,000 ejemplares para cada texto.

El número se definirá según los costos, con un presupuesto cercano al millón de pesos para ambas convocatorias. El director de la jefatura resaltó que de la convocatoria podrían rescatarse más títulos: “Pueden llegar muchas más de las que podamos imaginar, puede haber un dictamen de muchas más de las que podemos editar. Si el jurado decide que hay 20 los otros los iremos publicando el próximo año. Creo que sí puede haber la posibilidad de hacer un scouting”.

La segunda convocatoria que recién se hizo pública será para apoyar “hasta con 200 mil pesos a libros de arte. Es el mismo caso: quien tenga ya un libro y lo quiera presentar. Si ya tienen el libro casi listo, maquetado (de diseño, fotografía, de arquitectura, de patrimonio, un libro de arte). Estos libros son muy caros de imprimirse, estos 200 mil pesos no son lo que cuesta toda la impresión”.

Las bases completas de ambas convocatorias se encuentran en la página web de la Secretaría de Cultura de Jalisco: www.cultura.jalisco.gob.mx

Junto a las dos convocatorias que sumarán más de una decena de publicaciones, la SC también editará una antología con los ganadores del Premio Nacional de Cuento Agustín Yáñez, galardón organizado por la SC y que hasta este 2021 no contemplaba la publicación de la obra ganadora. Esta convocatoria recién cerró y se anunciará al ganador en los próximos meses, con la posterior edición del libro premiado.

No más libros embodegados

En cuanto al mercado editorial, la SC buscará no caer en prácticas que hubo en sexenios pasados, donde buena parte de lo publicado se embodegaba. Una tarea de la jefatura es revisar la bodega para darle salida a esos títulos, y cuidar que no suceda lo mismo con los próximos libros a publicar.

Sobre la comercialización de sus libros, Izazaga apuntó: “Hay un trabajo previo con la Librería Mariano Azuela, un espacio que le pertenece al MEG (Museos, Exposiciones y Galerías): sé que ha habido un avance en cuanto al tema de que pueda ser concesionado por una librería, que a la vez nos solucione el tema de la distribución. Confiaría que en lo que resta del año avancemos en este tema, que la librería se reactive como un espacio que funcione”.

Una práctica aledaña será la presencia en ferias del libro, conforme se reactiven, además de llevar los libros y las novedades a otros puntos del Estado, para su promoción y presentación.

Más que narrativa

Una preocupación de David es ampliar el rango genérico de los textos que publican en la SC y no solo ceñirse a la narrativa y poesía: también ensayo, crónica, testimonio y dramaturgia. Un objetivo de su gestión será “Que no sea como se hizo sexenios atrás: que el libro que se edite sea decisión de la secretaria o del jefe de publicaciones. No se trata de publicar lo que a alguien le parece bien o le gusta”. Para ello procurará la creación de un consejo que evaluará cuáles son los libros que debería editar la secretaría. Un plan a mediano plazo es tener una convocatoria permanente, que reciba las propuestas con las que dictaminaría el consejo.

Otra labor de su equipo de trabajo será estimular la escritura y publicación de obras referentes a efemérides u ocasiones especiales, como lo es Guadalajara como Capital Mundial del Libro en 2022. Sobre esto habló David: “Es un pretexto, como ese habrá otros para trabajar. Es Guadalajara la capital del libro, les toca organizar todos estos esfuerzos”. Actualmente en el municipio hay un equipo organizador entrante y otro saliente, por el cambio de administración: “La Secretaría de Cultura fungirá como acompañante. Al ser la secretaría de Jalisco nos preocuparemos más porque resuene más allá de Guadalajara: ellos tendrán su foco en el municipio, nuestra labor será ampliar ese foco al resto del Estado. Una de las preocupaciones de la secretaria es la descentralización, esta es una excelente oportunidad”.

¿Quieres saber más?

Si quieres tener más contenido, más imágenes y aún más noticias, entonces descarga INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, donde tenemos materiales exclusivos para tí.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

MQ