Cristina Urrutia recibirá el Homenaje al Mérito Editorial de la FIL

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) anunció que la mexicana Cristina Urrutia será galardonada con el Homenaje al Mérito Editorial, de en la próxima edición 35 del encuentro literario a celebrarse del 27 de noviembre al 5 de diciembre, con actividades presenciales y virtuales.

La FIL recordó que Cristina Urrutia fundó en 1993 Ediciones Tecolote, editorial especializada en libros para niños y adolescentes, la cual dirige y en la que ha publicado, entre otros títulos, “Ecos de la Conquista”, en coautoría con Krystyna Libura, así como diversos volúmenes dirigidos al público infantil.

“No era un proyecto económico, no era un proyecto comercial, era un proyecto para hacer libros que mostraran nuestro patrimonio en grande. Yo fui haciéndome editora; estudié sociología, después historia”, comentó la editora originaria de la Ciudad de México y licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Me dio una sorpresa con ‘S’ mayúscula, enorme. Primero porque somos una editorial independiente, pequeña, y segundo porque entramos en la categoría de libros infantiles y juveniles. Después de ver quiénes me anteceden, me quedé boquiabierta, porque este reconocimiento lo han recibido editoras como Peggy Espinosa. Me quedé muy impactada y muy contenta”, añadió Urrutia.

El inicio de Ediciones Tecolote fue una situación afortunada, explicó Urrutia al saberse galardonada, quien también reconoce que tuvo mucha suerte al encontrarse con dos aliadas, Krystyna Libura y Claudia Burr:

“Con ellas comenzamos esta labor con una gran pasión y un gran entusiasmo de lo que hacíamos: libros que por su belleza y su calidad llegaran a la gente y les mostraran que su patrimonio está ahí, al alcance, y que es bello y que deben estar orgullosos de él”.

También indicó que empezaron publicando pocos libros al año: “y así, poco a poco, comenzamos a hacer más. Ahora tenemos alrededor de 150 libros. Son libros que hacemos porque sentimos que hay una necesidad para ello”.

La trayectoria de Ediciones Tecolote

Los inicios de la editorial, hace 28 años, fueron muy complejos, porque “el campo de la edición infantil estaba muy pobre. Había muchos libros españoles, pero libros mexicanos con cosas mexicanas había muy pocos. El panorama era difícil y, para pequeñas editoriales, complicado. La verdad me lancé con los ojos cerrados, pero convencida de mi objetivo, y no me arrepiento”.

Gracias a programas del gobierno federal para llevar libros de calidad a las aulas, como Los Libros del Rincón, Ediciones Tecolote pudo “llegar a 200 mil escuelas en toda la república”. Este programa les permitió llegar a muchos lados “y poco a poco fue cambiando el mundo editorial infantil de libros para niños y jóvenes. En México comenzaron a surgir más escritores, a formarse nuevos ilustradores, y cambió completamente el panorama gracias a esa demanda”.

Ediciones Tecolote ha sido galardonada con los premios BOP a la Mejor Editorial del Año de América Latina, en 2018, y Nuevos Horizontes, en la Feria Internacional de Libros para Niños de Bolonia, con El libro negro de los colores y Migrar.

Urrutia señaló que la pandemia de Covid-19 “ha pegado durísimo”, y más por la falta de apoyo “que venga al rescate de nuestras editoriales”. Considera que las editoriales pequeñas e independientes llenan “un hueco muy importante, y en ese sentido necesitamos apoyo, y no lo estamos teniendo”. Por ello, agregó que el Homenaje al Mérito Editorial de la FIL “es quizás más significativo, porque de alguna manera nos motiva a seguir adelante como sea, porque creo que nuestros objetivos son buenos. Creo que México necesita de libros de calidad, sobre todo los jóvenes”.

¿Quién es Cristina Urrutia ?

Cristina Urrutia nació en la Ciudad de México. Es licenciada en sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó los estudios de maestría en historia en la Universidad Autónoma Metropolitana, y de historia y divulgación en la Universidad Iberoamericana. En el Instituto Nacional de Antropología e Historia trabajó como investigadora en la Dirección de Estudios Históricos, donde publicó diversos libros sobre historia de México.

En 1993 fundó Ediciones Tecolote, que dirige desde entonces. En agosto de 2010 recibió la Medalla de Honor al Mérito Empresarial, otorgada por la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad de México. Ha participado en numerosos Encuentros y Seminarios de Divulgación de la literatura infantil en diversos foros. Como ponente, ha sido invitada a participar en diversas instituciones de educación superior, como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana y la Universidad Intercontinental, entre otras. Y en el extranjero, en el Museo Quai Branly de París, Francia.

Para saber

El Homenaje al Mérito Editorial fue instituido en 1993 por la FIL Guadalajara en honor del argentino Arnaldo Orfila Reynal —que en México fue director del Fondo de Cultura Económica y fundador de Siglo XXI Editores—, con la intención de destacar la visión y el oficio de esta figura fundamental en el mundo de los libros.

Homenajeados anteriores

Arnaldo Orfila Reynal (1993), Joaquín Díez-Canedo (1994), Neus Espresate (1995), Jack McClelland, (1996), Kuki Miller y Daniel Divinsky (1997), Jesús de Polanco (1998), Beatriz de Moura (1999), Antoine Gallimard (2000), Alí Chumacero (2001), Jorge Herralde (2002), Francisco Porrúa (2003), Roberto Calasso (2004), Morgan Entrekin (2005), Inge Schoenthal Feltrinelli (2006), Christian Bourgois (2007), Manuel Borrás (2008), Michael Krüger (2009), Jaume Vallcorba (2010), 25 homenajeados (2011), Adriana Hidalgo y Fabián Lebenglik (2012), Marcelo Uribe (2013), Anne Marie Métailié (2014), Peggy Espinosa (2015), Enrique Krauze (2016), Juan Casamayor (2017), María Osorio Caminata (2018) y Claudio López Lamadrid (2019).



Sigue leyendo…

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777

AF