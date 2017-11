Los jóvenes leen hoy más que nunca: Javier Ruescas

Pese a las críticas al género por su calidad literaria, el famoso escritor y booktuber español Javier Ruescas consideró que la literatura juvenil ha sido fundamental para crear miles de nuevos lectores, los cuales tienen en las redes sociales una gran herramienta para crear comunidades y afición por los libros.

Con casi 20 libros publicados (en solitario o en colaboración), y con más de 228 mil suscriptores en su canal de YouTube, el escritor está presente en la Feria Internacional del Libro para promocionar "Por una rosa", tres cuentos que readaptan la historia de la Bella y la Bestia, escritos por él, Laura Gallego y Benito Taibo.

"Nunca se ha leído y escrito más que ahora, ¿quién iba a decir que el móvil serviría más para escribir que para llamar?", expresó Ruescas, quien añadió que los libros juveniles han dejado de ligar la lectura con la obligación o el castigo. "Estamos luchando por cambiar una mentalidad que tenemos en el ADN durante muchas generaciones".

El escritor de 29 años de edad considera que los jóvenes tienen una relación muy cercana y sentimental por los libros, de allí su predilección por contar historias a este sector de la población.

"Me parece una edad fascinante, en la que todo importa mucho más y de verdad. Cuando somos mayores empezamos a banalizar cosas que son fundamentales; las relaciones, los sentimientos, las primeras veces que hacemos algo; y se nos olvida el valor que tiene"

Las redes sociales, y principalmente, YouTube, han logrado no solo fomentar más la lectura, sino hacer que los jóvenes lectores "no se sientan solos", dijo Ruescas. "Cuando tu lees, es posible que sientas que a tu alrededor no hay nadie que lea, eres el bicho raro. De pronto llegas a Internet, ves un libro reseñado por un booktuber y de pronto hay 200 personas comentando el libro, y te sientes parte de una comunidad".

Lejos de desechar su legado, Ruescas considera que sagas como Crepúsculo y Harry Potter "han puesto la base para que miles de autores podamos construir nuestras historias". Por lo tanto, no comparte las objeciones de otros lectores que critican las sagas juveniles por su valor literario.

"Creo que un buen lector tiene que nutrirse de todo, para al menos valorar si algo le gusta o no. Imponer que algo no se lea por considerarse malo me parece algo ridículo, de tener una mente limitada y no ser un auténtico lector, ya que los lectores siempre estamos buscando nuevas cosas", señaló.

En su obra, Ruescas suele retratar historias de ciencia ficción, fantasía y realismo contemporáneo, cuyo tema en común es la motivación y la lucha de los personajes por alcanzar sus sueños. "Lo que más me dicen mis lectores es que les provoco a escribir, se dan cuenta de que pueden conseguir cosas que antes no se habían planteado, y disfrutan con ellos", compartió.

El autor de sagas como Play, Electro y los Cuentos de Bereth, asegura que México y sus lectores son especiales para él. "Es mi sexto año viniendo a México, y en todas partes encuentro un cariño, un respeto, una admiración y una ilusión porque siga contando historias. Tengo afinidad con los mexicanos".