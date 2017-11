Los golpes de Juan Cruz

Juan Cruz Ruiz es un hombre al que le queda pequeña cualquier clase de presentación. Miembro fundador de El País, periodista con una impresionante experiencia a sus espaldas y autor de una obra en la que se entretejen la literatura y el periodismo, su nombre es hoy en día uno de los más importantes en el mundo de los medios de comunicación en el globo. En esta ocasión, visita la feria con un nuevo libro bajo el brazo: “Un golpe de vida”, obra autobiográfica en la cual narra su vida en más de cuatro décadas aporreando el teclado.

“No se me ocurriría imaginar la vida sin periodismo. Podría imaginarla sin zapatos, sin gafas, sin anillos. Pero la vida sin periodismo no. Imposible”, explica cuando se le inquiere por la posibilidad de una vida alternativa a la que cuenta en las páginas de su libro. Ahí narra su vida desde su infancia, una que no transcurrió en la abundancia y que lo han dotado de un carácter inclinado a la frugalidad: “Yo lo que necesito son libros y comer. Puedo comer una lata de atún o una pera. Yo no tengo ninguna necesidad que no pueda ser satisfecha de una forma sencilla”.

Una de estas pocas necesidades que Cruz Ruiz dice tener es su oficio, uno que se encuentra sumergido en una época de cambio y que afronta nuevos retos, entre ellos “la búsqueda de la verdad. La posibilidad de mentir es un instrumento que nos ha dado el internet. Hoy en día cualquier mentira parece verosímil, se hacen noticias sin averiguar quién ni cómo ni dónde. Y eso es un peligro enorme que está destruyendo calidad en el periodismo”.

“Hoy en día vivimos en un mundo en donde los periódicos, las redes eligen un público y a él se dirigen y le ofrecen lo que quiere leer. Estamos construyendo mentes fanatizadas”, comenta con respecto a los peligros que giran alrededor de su profesión en el mundo contemporáneo. Con respecto a qué pueden hacer los miembros del gremio para tratar de solventar esta situación y continuar haciendo periodismo de calidad hoy en día y en el futuro, la respuesta de de Juan Cruz Ruiz es de una simpleza aplastante por su efectividad: “Preguntar mirando a los ojos”.