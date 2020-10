Los cuentos de hadas en la era del coronavirus

El escritor israelí Etgar Keret regresa a México de forma virtual como parte del programa de la Feria Internacional del Libro de Oaxaca (FILO), en su edición en línea. Dentro de su ciclo Palabras errantes, el escritor charlará este martes 20 con Rafael Cessa sobre el libro de Keret: “La penúltima vez que fui hombre bala”. La cita es hoy a las 13:00 horas, con traducción simultánea, en las redes de la feria @FILOaxaca.

Este año Keret lanzó la colección de cuentos “La penúltima vez que fui hombre bala” (ed. Sexto Piso), motivo por el cual visitó el país: “Tuve la suerte de estar en México cuando se publicó el libro, fue mi último viaje antes de que la pandemia nos impidiera viajar, en febrero”, platicó desde su hogar en Israel.

Con la FILO virtual Etgar vuelve a encontrarse con sus lectores, de una manera diferente: “Lo que más extraño en estos tiempos de pandemia es la posibilidad de encontrarme con los lectores. En ferias o conferencias es una oportunidad para saber que hay alguien al otro lado. Escribir un libro es como gritar en un pozo, hablándole a un hoyo en el suelo: no sabemos si hay alguien al final. En los eventos hablo con los lectores, dicen qué historias les gustaron, qué no, qué se imaginaron al leerlo”.

Una de las características de la literatura de Etgar es el humor, tema del cual abundó: “El humor es una defensa contra cualquier cosa. Para mí no es que sea chistoso cuando quiero serlo: lo soy cuando hay problemas. Si no hay problemáticas no hay necesidad de ser humorístico. Creo que el humor es una forma de protestar contra la realidad, cuando no podemos cambiarla. Si hay presidente malo lo cambiamos, pero si no podemos cambiarlo hacemos bromas al respecto”.

En uno de los cuentos de su nuevo libro habla de la posible reelección de Trump como presidente de Estados Unidos: “A veces mis críticas encuentran una salida en la ficción. Esto no significa que escriba pensando que enseñarán alguna lección. Escribo sobre mis ansiedades, decepciones o lo que siento. En esta historia muestra a Trump, pero la motivación siempre es un tipo de intento para tratar de entenderme: qué veo. Veo a Trump y veo peligro, guerras potenciales, tensión racial, todas esas cosas que arruinan la solidaridad entre personas”.

Después de su viaje a México en febrero Etgar Keret regresó a Israel, donde ha pasado la pandemia escribiendo: “Puedo decir que mis etapas más prolíficas de escritura han sido mi servicio militar, cuando tenía 19 años, y la pandemia. Creo que tiene que ver con algo de la creatividad, que viene cuando más la necesitamos. Estar en el ejército fue difícil para mí, vivir la pandemia también es complicada. Tuve mucho que decir sobre el ejército, tengo mucho por decir de la pandemia y el gobierno, cómo explota este tema. En estos tiempos de frustración y ansiedad escribo más. He escrito muchos cuentos, pero también he trabajado en una serie de televisión. Si me levanto con ganas de ser un escritor serio me siento a escribir para la televisión, pero si me siento como un tipo irresponsable, mi elección más usual, me siento a escribir lo que sea que me venga a la cabeza”.

Además de su presencia en la Feria Internacional del Libro de Oaxaca Etgar estará en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL): “Voy a mostrar un cuento de hadas sobre la pandemia que hice con coreógrafo israelí: trato de contar una historia de la pandemia y el aislamiento, algo más parecido a ‘Alicia en el país de las maravillas’”.

