Los 4 mejores videos musicales filmados en México

Sabemos que México es un país lleno de diversidad, belleza e historia, y a lo largo del tiempo, diversos lugares y pueblos mágicos han sido de inspiración a muchos artistas para hacer obras de arte, películas, libros, música, y al mismo tiempo, videos musicales.

Por ahora, solo hablaremos de los famosos que trabajan en la industria de la música de diferentes partes del mundo que se detuvieron a conocer y apreciar lo que México ofrece en sus lugares antiguos y llenos de naturaleza.

Por lo que tenemos una lista con las 4 mejores producciones audiovisuales realizadas hasta ahora en México:

1. Player Of Games - Grimes

Locación: Desierto de los Leones, Ciudad de México.

La cantante canadiense de música pop y electrónica, lanzó su sencillo “Player Of Games” en diciembre de 2021, en el que participó incluso como directora creativa del video musical en el Parque Nacional Desierto de los Leones, el cual se considera uno de los más importantes parques nacionales de la Ciudad de México.

2. Honestly – Eric Nam

Locación: San Miguel de Allende, Guanajuato.

Nam Yoon-do, más conocido como Eric Nam, es un cantante de K-pop y presentador de televisión coreano-estadounidense que ha ejercido su carrera en Corea del Sur desde el 2011.

“Honestly” es la canción principal de su 3er mini álbum lanzado en el 2018. Para la producción del videoclip, se eligieron varias locaciones de San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato, en el que se pueden apreciar las calles, el Instituto Allende, y el paseo en globo aerostático.

San Miguel de Allende. UNSPLASH/Miranda Garside

3. Try With Me - Nicole Scherzinger

Locación: Xilitla, San Luis Potosí.

Nicole Scherzinger, mejor conocida como la vocalista principal de The Pussycat Dolls, uno de los grupos de chicas con más ventas en el mundo en los 2000's.

Al comenzar su carrera como solista en el 2011, fue el lanzamiento de su sencillo "Try with me", que fue filmado en uno de los lugares más magicos de la Huesteca Potosina, el Jardín surrealista de Edward James.

Jardín Surrealista de Edward James. UNSPLASH/Uriel Soberantes

4. When You Were Young – The Killers

Locación: Tlayacapan, Morelos.

La banda de rock estadounidense The Killers también se encuentra en esta pequeña lista, con su sencillo “When You Were Young” lanzado en 2006, el video musical fue grabado en un pequeño pueblo histórico en las montañas que se encuentra a dos horas de la Ciudad de México, el vídeo fue producido con elenco y equipo técnico mexicano.

