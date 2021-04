"Loca" llegará al Foro de Arte y Cultura

Poco a poco se reactivan las artes escénicas de manera presencial en los espacios culturales, precisamente del 15 al 17 de abril a las 20:00 horas en el Foro de Arte y Cultura la compañía Paralelo Teatro estrenará el montaje "Loca", una radiografía escénica sobre el miedo y la ansiedad cotidiana, según se destaca en el comunicado de prensa.

Con tres únicas funciones presenciales, esta obra original de teatro físico, y en la voz de cinco mujeres, cuestiona y reflexiona sobre el tiempo, las deudas, el amor, el trabajo y lo cotidiano.

El texto original es del director Alejandro Rodríguez, en el que se expone, "mediante un encuentro casual cómo es que la sensación de miedo e inseguridad son parte de la vida en una ciudad que parece haberse convertido en una especie de lobo hambriento", se subraya.

Las actrices que participan son Estefanía Lagos, Nicole Alva, Carolina Vorrath, Lorena Olguín y Michelle Méndez, esta última considera que "Loca" "es un proyecto pertinente de presenciar, sobre todo para nuestro núcleo social, porque es un golpe de realidad y de sinceridad que a veces nos es muy difícil de compartir".

ESPECIAL / Paralelo Teatro

Mientras tanto Lorena Olguín destaca que el texto la hace sentir todo aquello que ha tenido guardado en su interior, "y que no me he dado la oportunidad de sentirlo, de hablarlo y de verlo".

Alejandro Rodríguez afirma en la información emitida que comenzó a escribir el texto con la inquietud de dialogar sobre la incertidumbre. "Había encontrado muchos sentimientos en común relacionados con el miedo, la ansiedad, la precariedad, y quería ver cómo afectaba la estructura social, pero necesitaba desarrollarlo de una manera que se pudiera comunicar con el público, de una manera divertida e irónica".

El creativo se percató que del texto al montaje surgió una transformación que deriva en lo que es ahora el proyecto. "Se sumaron nuevos significados y en algún momento del proceso me hice a un lado para darle voz al elenco y su presente, a sus propios sentimientos, y creo que la obra se transforma totalmente al momento de pasar del texto a la escena".

Finalmente Carolina Vorrath y Estefanía Lagos expresan que la puesta en escena se echa un clavado a las distintas problemáticas que rodean a la gente, que además la mueven y la transforman.

Este proyecto es realizado con el apoyo del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Jalisco, luego de haber sido seleccionada en la Convocatoria CECA 2019, en la Disciplina de Teatro. Los boletos tienen un costo de 150 pesos y podrán adquirirse en taquilla el día del evento o a través de Ticketmaster.

Sinopsis

Ella acude a una cita, él no aparece, entretanto ella habla sobre el tiempo, la inseguridad, su trabajo, sus deudas y el amor. Él no aparece, ella teje sus éxitos, sus aspiraciones, deseos incumplidos y sus grandes fracasos. Las demás, las otras la observan sola, sentada en una mesa, sola. Entonces ocurre: el pánico, el "blackout", un espacio en el que la realidad se altera, la lógica se rompe y la fantasía surge dentro de un caos de sensaciones e imágenes sobrecogedoras.