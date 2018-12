Llueven pájaros con Jocelyne Saucier

La autora Jocelyne Saucier, presenta en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) su libro “Y llovieron pájaros” (2011), primera novela de la canadiense que se traduce al español. La trama aborda la historia de tres hombres que han elegido retirarse del mundo y vivir en los bosques del norte de Canadá. Son tres hombres peculiares, ancianos, que aman la libertad. Un día, sin embargo, aparece una mujer que les moverá la vida.

Al respecto, la escritora comenta en entrevista que este texto aborda la libertad de ser y hacer lo que uno desea, aunque sea en un momento culminante como la plenitud de la vida. Además, Jocelyne destaca página tras página el fenómeno que continúa en su país, aunque esté al borde del abismo por las inquietudes actuales: los hombres ermitaños, quienes deciden internarse en el bosque para estar en contacto con la naturaleza.

“La historia es sobre tres hombres que le dan la espalda al mundo y se van a vivir al bosque, quieren vivir con su propia ley, con su libertad, y vivirla es muy difícil, la libertad en sociedad es casi imposible porque hay compromisos aquí y allá. En el norte de Canadá hay ermitaños todavía, quedan pocos, y vivir en el bosque es algo muy difícil, hay que tener buena salud, conocer el lugar, los ríos, las plantas, los animales”.

Libro con vida propia

La traducción en español de “Y llovieron pájaros” ha sido una alegría para la autora canadiense, pues, además de la oportunidad de reencontrarse con esta novela siete años después de escribirla; experiencia que le demostró que el libro tiene su propia vida y va más allá de ella como autora, por esto, no importa el número de veces que regrese a éste, no le cambiaría ni una letra: “Mientras más pasa el tiempo se aleja de mí. He hecho otras novelas antes y mis editoras me preguntaban si quería cambiar algo, pero no, así hay errores y que se queden así, son textos con su propia vida”.

La novela ha sido traducida en 15 idiomas, la particularidad, cuenta Jocelyne, es que todas han sido traductoras y en cada una de éstas, se le ha dado un tratamiento diferente, ya que, cada idioma remueve otros sentimientos y maneras de contar una misma historia: “Es la primera vez que yo tengo un libro en español y me encanta porque puedo entender y leer, he trabajado mucho con Luisa Lucuix Venegas, la traductora, y me encanta porque lo que más me gusta de su trabajo son los diálogos, parece que tienen más vida en el castellano”.