Llegaron los magos, brujas y mortífagos a la FIL

El tren con dirección a Hogwarts tuvo una primera parada por la Feria Internacional del Libro (FIL), donde dejó a varios magos, brujas y mortífagos; ya que, cientos de muggles se reunieron para celebrar el 20 aniversario de “Harry Potter”, pues hace dos décadas se publicó la primera entrega de la saga, “Harry Potter y la piedra filosofal”.

La reunión entre el mundo mágico y el mundo de los lectores fue un éxito, los seres humanos sin ninguna habilidad relacionada con la magia recibieron entre aplausos y gritos de emoción a los personajes fantásticos. Además, no faltaron personas entre el público vestidas como estudiantes de Hogwarts, mostrando su apoyo a su casa favorita del Colegio Hogwarts. La más aclamada fue, sin duda, Gryffindor; aunque entre los magos había muchos que pertenecían a Hufflepuff.

Los magos compitieron entre sí para llevarse una colección de las ediciones especiales por el 20 aniversario de “Harry Potter”, los tres primeros lugares serían los premiados y aclamados. La competencia consistió en un desfile y una puesta en escena. Quien lograra transportar al público a las escenas de la película o del libro, sería el ganador. El jurado evaluó principalmente la actitud, la personificación y el desenvolvimiento de cada personaje.

“Harry Potter” fue, por supuesto, el primero en salir a escena, y él prefirió hablar sobre las bondades de su historia y de sí mismo, e invitar a todos los muggles a crear un mundo de magia sin la necesidad de traspasar paredes o tener una varita mágica: “la verdadera magia son nuestras acciones. Con los valores que tiene la saga como: la amistad, la valentía y la lealtad, podemos convertir al mundo en un mundo mágico”.

Entre los aplausos de la audiencia continuaron el desfile los demás magos, y junto con “Potter” desfiló su querida amiga “Hermione Granger”, “Hannah Abbott”, así como su enamorada, la fantasma “Myrtle, la Llorona”. Igualmente, estuvo presente parte del profesorado, como la peculiar maestra “Sybill Trelawney”… Y desde el Sur de Francia, de la academia mágica Beauxbatons, también asistió “Fleur Delacour”, y un profesor antiguo pero que nadie ha olvidado, “Quirinus Quirrell”. También estuvo el ex prisionero, “Sirius Black”.

Sin embargo, no todos eran aliados de “Albus Dumbledore”; también, estuvieron los magos del lado oscuro, como “Draco Malfoy” y “Bellatrix Lestrange”. Ella, incluso, luchó contra “Harry Potter”, pues no paró de alardear y gritar que ella había matado a “Sirius Black”, seguido de una risa bastante malévola que sacó de quicio a “Potter” y no pudo evitar lanzarla al suelo con su varita mágica.

Mientras que “Hannah Abbott” se lamentaba porque su casa, “Hufflepuff”, no tiene bastante presencia en las adaptaciones fílmicas, pero aun así, resaltó los valores que ella y su casa tienen: “Somos personas muy amigables, nosotros siempre estaremos ahí para ustedes, aunque decidan unirse al lado oscuro, tendrán nuestro respeto”. Y espera que en un futuro, ellos se puedan ver más.

Por su parte, “Fleur Delacour” no pudo evitar presentarse grácil y alegre, con una bella danza donde su varita mágica con listones azules fue la protagonista. Además, el profesor “Quirrell” mostró su otra cara. Por su parte, “Hermione” leyó un fragmento de un libro. “Myrtle” lloró y gritó. Y así, todos los presentes revivieron diversas escenas de la historia de “Harry Potter”.

Después de la deliberación del jurado, éstos decidieron que los ganadores del Concurso de Disfraces Harry Potter 20 aniversario fueran: en primer lugar, “Sirius Black” (pues cabe destacar que lo personificaba una mujer); en segundo, “Trelawney”; y el tercer lugar se lo llevó “Myrtle”.

La ganadora personificó a “Sirius Black”. EL INFORMADOR/F. Atilano

Música incluida

La Orquesta Sinfónica Juvenil de Guadalajara (OSIJUG) hizo su aparición vestidos como estudiantes de Hogwarts, con la finalidad de armonizar el encuentro con sus voces; además, invitaron a su presentación el 16 de diciembre en el Conjunto de Artes Escénicas a las 19:00 horas.